Osumnjičeni otkrio metu napada na večeri u Bijeloj kući, Tramp poručio: "Ovo je opasno zanimanje"

Pokušaj napada ili treća pucnjava u prethodnih nekoliko godina, ponovo je potresla okruženje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), nakon incidenta koji se dogodio na večeri dopisnika u Bijeloj kući.

Kako je ranije objavljeno u medijima, pucnjava se desila u hotelu u kojem se održavao događaj, u Vašingtonu, a sigurnosne službe su brzo reagovale i evakuisale predsjednika SAD i prisutne zvaničnike.