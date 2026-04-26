Osumnjičeni otkrio metu napada na večeri u Bijeloj kući, Tramp poručio: "Ovo je opasno zanimanje"

Pokušaj napada ili treća pucnjava u prethodnih nekoliko godina, ponovo je potresla okruženje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), nakon incidenta koji se dogodio na večeri dopisnika u Bijeloj kući.
Kako je ranije objavljeno u medijima, pucnjava se desila u hotelu u kojem se održavao događaj, u Vašingtonu, a sigurnosne službe su brzo reagovale i evakuisale predsjednika SAD i prisutne zvaničnike.
Osumnjičeni je priznao da su meta bili zvaničnici povezani s Trampom.
Napadač koji je osumnjičen za napad, savladan je hitrom reakcijom Tajne službe te priveden. Jedan agent je ranjen, ali je bio zaštićen pancirnim prslukom.
Motiv napada i dalje zvanično nije potvrđen.
Ovo je već treći incident ovakve vrste povezan s Trampom (Trumpom) u posljednjih nekoliko godina, što dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosnih prijetnji.
Sličan napad dogodio se u julu 2024. godine u Pensilvaniji (Pennsylvaniji), kada je na Trampa pucano tokom predizbornog skupa.
Nakon nemilog događaja, Tramp je poručio da je ovo itekako rizično zanimanje, aludirajući na svoju profesiju.
- Ne mogu zamisliti da postoji opasnija profesija - rekao je Tramp tokom obraćanja novinarima.
Dodao je i da nijedna zemlja nije imuna na političko nasilje.
- Možete imati najbolju sigurnost na svijetu, ali ako imate osobu s poremećenim razmišljanjem, ona može napraviti problem - izjavio je.
Bivši agent FBI istakao je da je izbor lokacije mogao ukazivati na prethodno planiranje napada, dok sigurnosne službe navode da su reagovale prema protokolima, formirajući zaštitni prsten oko predsjednika i brzo ga izmjestivši na sigurnu lokaciju.
Uprkos svemu, Tramp je poručio da će se događaj dopisnika Bijele kuće održati ponovo u narednih 30 dana, naglašavajući da ovakvi incidenti neće zaustaviti redovne političke aktivnosti.