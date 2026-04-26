Propali pregovori SAD-a i Irana: Tramp poručio "neka nazovu", tenzije rastu

Pokušaji održavanja pregovora o primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana propali su nakon što je najviši iranski diplomata napustio Pakistan, dok izaslanici predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) po njegovom nalogu nisu doputovali u Islamabad.

Američki predsjednik poručio je da je sada potez na Iranu.

- Ako žele da razgovaraju, sve što treba da urade je da nazovu - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Historijski razgovori

Pregovori su trebali uslijediti nakon historijskih razgovora licem u lice početkom ovog mjeseca između američke delegacije, koju je predvodio potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance), i iranske, na čijem je čelu bio predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf (Mohammad Bagher Qalibaf).

Međutim, iranski zvaničnici dovode u pitanje povjerenje u SAD nakon što su američke snage započele blokadu iranskih luka, kao odgovor na iransku kontrolu nad Hormuškim moreuzom.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) napustio je pakistansku prijestolnicu u subotu navečer, rekli su pakistanski zvaničnici za Associated Press, uz napomenu da nisu bili ovlašteni da javno govore.

Aragči je potom otputovao u Oman, s druge strane Hormuškog moreuza, zemlju koja je ranije posredovala u mirovnim pregovorima. Najavio je da će se u nedjelju ponovo vratiti u Pakistan prije odlaska u Rusiju, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.

- Izložili smo iranski stav o izvodivom okviru za trajno okončanje rata protiv Irana. Još se treba vidjeti da li su SAD zaista ozbiljne u vezi s diplomatijom - naveo je Aragči na društvenim mrežama, govoreći o razgovorima u Pakistanu i iranskim crvenim linijama.

Narušavanje primirja

U međuvremenu je u subotu narušeno i drugo primirje – između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah (Hezbollah), koju podržava Iran – nakon razmjene vatre, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) naredio vojsci da „snažno napadne ciljeve Hezbolaha u Libanu“.

Tramp je prošle sedmice najavio neograničeno produženje primirja s Iranom. Iako je većina borbi zaustavljena, ekonomske posljedice se produbljuju dva mjeseca nakon početka rata, jer je globalna isporuka nafte, tečnog prirodnog gasa, đubriva i drugih dobara poremećena gotovo potpunim zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Obje strane nastavljaju s prijetnjama. Združena vojna komanda Irana upozorila je u subotu da će, ukoliko SAD nastave „agresivne vojne akcije, uključujući pomorske blokade, razbojništvo i piratstvo“, uslijediti „snažan odgovor“.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova i ranije je poručilo da bi eventualni pregovori bili indirektni, uz posredovanje pakistanskih zvaničnika.

Tramp je kasnije izjavio novinarima da je, svega deset minuta nakon što je otkazao put svojim izaslanicima – Stivu Vitkofu (Steve Witkoff) i Džaredu Kušneru (Jared Kushner) – Iran poslao „mnogo bolji“ prijedlog, ne iznoseći detalje, ali naglašavajući da Iran „neće imati nuklearno oružje“.

Sporna pitanja uključuju iranski obogaćeni uranij, situaciju u Hormuškom moreuzu, kao i zabrinutost zbog iranskog raketnog programa i podrške oružanim grupama u regionu.

Teheran podsjeća da su indirektni pregovori sa SAD-om o nuklearnom programu, vođeni prošle i početkom ove godine, prekinuti nakon američkih i izraelskih napada na Iran, što dodatno pojačava nepovjerenje.