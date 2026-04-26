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NA IVICI ESKALACIJE

Propali pregovori SAD-a i Irana: Tramp poručio "neka nazovu", tenzije rastu

Još se treba vidjeti da li su SAD zaista ozbiljne u vezi s diplomatijom, naveo je Aragči

Tokom ranijeg susreta u Islamabadu kada su bili prvi pregovori. AP

A. O.

26.4.2026

Pokušaji održavanja pregovora o primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana propali su nakon što je najviši iranski diplomata napustio Pakistan, dok izaslanici predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) po njegovom nalogu nisu doputovali u Islamabad.

Američki predsjednik poručio je da je sada potez na Iranu.

- Ako žele da razgovaraju, sve što treba da urade je da nazovu - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Historijski razgovori 

Pregovori su trebali uslijediti nakon historijskih razgovora licem u lice početkom ovog mjeseca između američke delegacije, koju je predvodio potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance), i iranske, na čijem je čelu bio predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf (Mohammad Bagher Qalibaf).

Međutim, iranski zvaničnici dovode u pitanje povjerenje u SAD nakon što su američke snage započele blokadu iranskih luka, kao odgovor na iransku kontrolu nad Hormuškim moreuzom.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) napustio je pakistansku prijestolnicu u subotu navečer, rekli su pakistanski zvaničnici za Associated Press, uz napomenu da nisu bili ovlašteni da javno govore.

Aragči je potom otputovao u Oman, s druge strane Hormuškog moreuza, zemlju koja je ranije posredovala u mirovnim pregovorima. Najavio je da će se u nedjelju ponovo vratiti u Pakistan prije odlaska u Rusiju, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.

- Izložili smo iranski stav o izvodivom okviru za trajno okončanje rata protiv Irana. Još se treba vidjeti da li su SAD zaista ozbiljne u vezi s diplomatijom - naveo je Aragči na društvenim mrežama, govoreći o razgovorima u Pakistanu i iranskim crvenim linijama.

Narušavanje primirja 

U međuvremenu je u subotu narušeno i drugo primirje – između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah (Hezbollah), koju podržava Iran – nakon razmjene vatre, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) naredio vojsci da „snažno napadne ciljeve Hezbolaha u Libanu“.

Tramp je prošle sedmice najavio neograničeno produženje primirja s Iranom. Iako je većina borbi zaustavljena, ekonomske posljedice se produbljuju dva mjeseca nakon početka rata, jer je globalna isporuka nafte, tečnog prirodnog gasa, đubriva i drugih dobara poremećena gotovo potpunim zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Obje strane nastavljaju s prijetnjama. Združena vojna komanda Irana upozorila je u subotu da će, ukoliko SAD nastave „agresivne vojne akcije, uključujući pomorske blokade, razbojništvo i piratstvo“, uslijediti „snažan odgovor“.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova i ranije je poručilo da bi eventualni pregovori bili indirektni, uz posredovanje pakistanskih zvaničnika.

Tramp je kasnije izjavio novinarima da je, svega deset minuta nakon što je otkazao put svojim izaslanicima – Stivu Vitkofu (Steve Witkoff) i Džaredu Kušneru (Jared Kushner) – Iran poslao „mnogo bolji“ prijedlog, ne iznoseći detalje, ali naglašavajući da Iran „neće imati nuklearno oružje“.

Sporna pitanja uključuju iranski obogaćeni uranij, situaciju u Hormuškom moreuzu, kao i zabrinutost zbog iranskog raketnog programa i podrške oružanim grupama u regionu.

Teheran podsjeća da su indirektni pregovori sa SAD-om o nuklearnom programu, vođeni prošle i početkom ove godine, prekinuti nakon američkih i izraelskih napada na Iran, što dodatno pojačava nepovjerenje.

Cijena nafte Brent sada je gotovo 50 posto viša nego na početku sukoba, zbog iranske kontrole nad moreuzom kroz koji u mirnodopskim uslovima prolazi oko petine svjetske nafte.

Iran je prošle sedmice napao tri broda, dok SAD održavaju blokadu njegovih luka. Tramp je naredio vojsci da „puca i ubije“ male čamce za koje postoji sumnja da bi mogli postavljati mine.

Iran je u subotu, prvi put od početka rata 28. februara, obnovio komercijalne letove s međunarodnog aerodroma u Teheranu, uključujući linije za Istanbul, Muskat i Medinu.

Od početka sukoba poginulo je najmanje 3.375 ljudi u Iranu i 2.496 u Libanu, gdje su se borbe između Izraela i Hezbolaha nastavile dva dana nakon izbijanja rata u Iranu. U Izraelu su poginule 23 osobe, više od deset u zaljevskim arapskim državama, dok je ubijeno i 15 izraelskih vojnika u Libanu, 13 američkih vojnika u regiji i šest mirovnjaka Ujedinjenih nacija na jugu Libana.

Tramp je u četvrtak objavio da su Izrael i Liban pristali produžiti primirje za dodatne tri sedmice, iako Hezbolah ne učestvuje u diplomatiji koju predvodi Vašington (Washington).

Uprkos tome, Izrael je u subotu izveo nove udare na jug Libana, pri čemu je ubijeno najmanje šest osoba za koje tvrdi da su pripadnici Hezbolaha, dok je iz Libana prema Izraelu lansirano više raketa i dronova.

# PAKISTAN
# ISLAMABAD
# HEZBOLLAH
# PREGOVORI
# DONALD TRUMP
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