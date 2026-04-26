"Atina neće postati žrtva svog uspjeha": Grad se pobunio protiv turista, žele zabraniti gradnju novih hotela u centru

U srcu drevne Atine, na uskim ulicama i oko arheoloških lokaliteta, turističke grupe su posvuda, vijugajući iza turističkih vodiča.

U drugim vremenima, zvaničnici bi takve prizore dočekali s oduševljenjem. Ali za Harisa Doukasa, socijalističkog gradonačelnika koji je odlučan da povrati pretrpani gradski centar njegovim stanovnicima, početak turističke sezone znači da je veliki dio historijskog jezgra u opasnosti od prekomjerne zasićenosti.

"Atina ne može funkcionisati kao da je jedan veliki hotel. Potrebna su ograničenja i pravila. Gradovi moraju imati pravo glasa u načinu na koji se razvijaju", smatra on.

Prošle godine Atinu je posjetilo više od osam miliona ljudi, što je rekord za metropolu koja je ne tako davno smatrana samo usputnom stanicom na putu ka grčkim ostrvima.

U neoklasičnoj gradskoj vijećnici, zvaničnici kažu da je vrijeme presudno ako Atina ne želi postati žrtva vlastitog uspjeha. Upozoravajući znakovi su posvuda: od naglog rasta cijena nekretnina koje istiskuju lokalno stanovništvo do preopterećene infrastrukture koja popušta pod pritiskom, navodi Guardian.

Gradonačelnik se našao u direktnom sukobu s onim što on smatra uzrocima nekontrolisanog razvoja, a pažnju je usmjerio na građevinske kompanije koje žele graditi višespratnice u podnožju Akropole iz petog stoljeća prije nove ere, kao i na investitore u nekretnine i poduzetnike. Također se protivi širenju često nelicenciranih rooftop barova i ugostiteljskih objekata.

Atina ne može funkcionisati kao da je jedan veliki hotel, poručeno je (Foto: EPA-EFE)

Atina ne može funkcionisati kao da je jedan veliki hotel, poručeno je (Foto: EPA-EFE)

Sukob je dodatno eskalirao ove sedmice, kada je Doukas za Guardian rekao da će iskoristiti zakon o korištenju turističkog zemljišta, koji je trenutno u raspravi, kako bi zatražio potpunu zabranu novih poslovnih aktivnosti u historijskom centru grada.

Investitori bi, rekao je, trebali ići u druge manje zagušene dijelove grada.

Gradonačelnik je također iznio ideju zamrzavanja izdavanja građevinskih dozvola za nove hotele. To bi uslijedilo nakon slične zabrane koju je uvela centrističko-desna vlada koja ograničava kratkoročni najam u četvrtima s pogledom na Akropolu.

Na njegovo iznenađenje, ove sedmice je dobio podršku iz neočekivanog pravca. Na događaju posvećenom promociji glavnog grada u utorak, šef moćne hotelske asocijacije Evgenios Vassilikos također je spomenuo mogućnost ograničenja gradnje hotela, navodeći primjer Barcelone, koja od 2017. ne izdaje nove dozvole za hotele.

"Ne moramo izmišljati toplu vodu", rekao je hotelijer, dodajući da je došlo vrijeme da turistički sektor glavnog grada ozbiljno razmisli gdje želi biti za 10 ili 15 godina.

Doukas kaže da Atina ne može postati još jedna Barcelona.