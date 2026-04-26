FBI oklopnim vozilima blokirao kuću napadača koji je pucao na večeri u Vašingtonu: U toku pretresi

Scene panike i šoka obilježili su veče Udruženja dopisnika Bijele kuće, nakon što je naoružani napadač otvorio vatru u samom srcu Vašingtona (Washingtona).

Dok se Melanija Tramp (Melania Trump) i ostali visoki zvaničnici oporavljaju od dramatične evakuacije, oklopna vozila FBI opkolila su kuću osumnjičenog u Kaliforniji, čime su počeli istragu o motivima ovog brutalnog napada.

Prema izvještaju Sky Newsa, napadač je identifikovan kao 31-godišnji Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen) iz Torensa kod Los Anđelesa (Angeles). Tokom incidenta koji se dogodio prošle noći, Tramp i ostali učesnici večere Udruženja dopisnika Bijele kuće hitno su evakuisani nakon što je naoružani napadač zapucao na kontrolnu tačku u lobiju hotela.