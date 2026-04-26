Evropa pred novom realnošću: Britanski i njemački generali pozvali na naoružavanje i pripreme za mogući rat s Rusijom

Najviši vojni zvaničnici Velike Britanije i Njemačke uputili su zajednički, do sada nezabilježen apel građanima da prihvate „moralni“ argument za ponovno naoružavanje te da se pripreme za moguću prijetnju rata s Rusijom.

Načelnik britanskog Generalštaba Ričard Najton (Richard Knighton) i njemački načelnik odbrane Karsten Brojer (Carsten Breuer) poručili su da se obraćaju javnosti ne samo kao vojni lideri, nego i kao „glasovi Evrope koja se mora suočiti s neugodnim istinama o vlastitoj sigurnosti“.

Ruski vojni fokus

U zajedničkom tekstu objavljenom u listovima The Guardian i Die Welt, nakon Minhenske sigurnosne konferencije, upozorili su da je ruski vojni fokus „odlučno pomjeren prema zapadu“, te da je potreban značajan zaokret u evropskoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici.

- Postoji moralna dimenzija ovog poduhvata. Ponovno naoružavanje nije zagovaranje rata, već odgovorna odluka država koje žele zaštititi svoje građane i očuvati mir - navodi se u njihovom tekstu.

Ipak, istraživanja javnog mnijenja pokazuju značajan otpor građana u obje zemlje prema ekonomskim odricanjima koja bi bila potrebna za povećanje izdvajanja za odbranu. Iako većina ispitanika smatra da je izbijanje trećeg svjetskog rata vjerovatnije nego ne u narednih pet godina, spremnost na povećanje poreza ili smanjenje javne potrošnje ostaje niska.

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) izjavio je da postoji hitna potreba za jačanjem evropske saradnje u oblasti odbrane, uključujući zajedničku proizvodnju i nabavku vojne opreme, naglasivši da Velika Britanija želi imati centralnu ulogu u snažnijoj evropskoj odbrambenoj strukturi.

Potreba za odgovorom

S druge strane, njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) upozorio je da se sloboda više ne može uzimati zdravo za gotovo, ističući potrebu za odlučnim odgovorom na sigurnosne prijetnje.

Vojni lideri upozoravaju da bi percepcija slabosti ili podijeljenosti Evrope mogla ohrabriti Rusiju da proširi agresiju i izvan Ukrajine. „Historija nas uči da odvraćanje ne funkcioniše kada protivnici osjete slabost i nejedinstvo“, poručuju.

Također su pozvali na koncept „odbrane cijelog društva“, koji podrazumijeva uključivanje civilne infrastrukture, privatnog sektora i državnih institucija u pripreme za moguće krize.

Velika Britanija i Njemačka već su produbile saradnju kroz sporazum poznat kao Trinity House sporazum, dok paralelno povećavaju vojnu potrošnju i industrijske kapacitete. Njemačka planira trajno rasporediti brigadu od nekoliko hiljada vojnika na istočnom krilu NATO-a, dok Velika Britanija gradi nove fabrike municije kako bi osigurala stabilno snabdijevanje.

Rasprava o evropskoj sigurnosti dodatno je pojačana gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, ali i zbog neizvjesnosti u vezi s budućom podrškom Sjedinjenih Američkih Država NATO savezu nakon povratka Donalda Trampa (Donald Trump) u Bijelu kuću.

Političke podjele

Lideri NATO-a su prošle godine na samitu u Hagu dogovorili cilj izdvajanja od pet posto BDP-a za odbranu i sigurnost do 2035. godine, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na dosadašnje politike.

Ipak, političke podjele ostaju izražene, posebno u Njemačkoj, gdje se povećanju vojnog budžeta protive i lijeve stranke i krajnje desna Alternativa za Njemačku.