Četiri decenije od černobilske tragedije: Sjećanje na kobni eksperiment koji je pokrenula Moskva

Ukrajina danas obilježava 40. godišnjicu Černobilske nuklearne katastrofe usred dugotrajnih strahova da bi ruski četverogodišnji rat mogao izazvati ponavljanje najgore svjetske nuklearne katastrofe.

Kijev tvrdi da je Moskva više puta slala rakete i dronove na putanju leta u blizini elektrane kako bi napala ukrajinske gradove, čak oštetivši ključni zaštitni štit u napadu prošle godine.

Obilježavanje katastrofe - koja je izbacila radioaktivni materijal diljem većeg dijela Evrope unatoč naporima sovjetskih vlasti da sakriju razmjere - dobilo je oštro novo značenje tokom ruske invazije na svog manjeg susjeda.

- Černobilska katastrofa bila je rezultat reaktorskog eksperimenta koji je naredila Moskva, kršeći sigurnosne protokole, a nakon čega su uslijedile laži i prikrivanja - saopćilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova ove sedmice.

- Do danas se svijet mora suočiti s posljedicama koje je donio totalitarni sustav koji je istinu i znanost podredio ideologiji i političkoj moći.

Dugotrajne posljedice

Milioni su bili izloženi zračenju, stotine hiljada bile su prisiljene pobjeći, a široki pojasevi zemlje kontaminirani su nakon slučajne eksplozije i rezultirajućeg topljenja unutar reaktora broj četiri u elektrani koju su izgradili Sovjeti u ranim jutarnjim satima 26. aprila 1986.

Hiljade ljudi su od tada podlegle bolestima povezanim sa zračenjem poput raka, iako ukupan broj smrtnih slučajeva i dugoročne zdravstvene posljedice ostaju predmet intenzivne rasprave.

Veliki međunarodni napori doveli su do postavljanja masivnog čeličnog i betonskog luka 2016. godine kako bi se zaštitio originalni sarkofag, na brzinu izgrađen 1986. godine kako bi se prekrile tone radioaktivnog otpada.

Međutim, ruski napad dronom u februaru 2025. probio je njegovu hermetičku brtvu, rekli su zvaničnici.

Nisu otkrivena curenja, ali luku su potrebni popravci vrijedni najmanje 500 miliona eura kako bi se spriječila trajna šteta, prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ranije ove sedmice, glavni državni advokat u Kijevu rekao je Reutersu da su ukrajinski radari otkrili najmanje 92 ruska drona koji su letjeli u radijusu od pet km od štita od juna 2024. godine.

Detalji službenih ceremonija u ratnoj Ukrajini obično se ne objavljuju unaprijed iz sigurnosnih razloga.