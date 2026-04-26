Sigurnosni propust u Vašingtonu: Bivši pripadnik Tajne službe otkrio detalje kako je naoružani muškarac ušao u hotel

Nakon pucnjave koja se dogodila u subotu navečer tokom svečane večere za novinare u Vašingtonu (Washingtonu), policija je uhapsila osumnjičenog napadača. Zbog incidenta su bezbjednosne snage hitno evakuisale predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i prvu damu Melaniju Tramp (Melanie) iz dvorane hotela „Washington Hilton“.

Tramp i napadač . AP / Truth social Tramp i napadač . AP / Truth social

Događaju su prisustvovali i potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance), kao i drugi visoki zvaničnici, koji su napustili prostor nakon što je obezbjeđenje sklonilo predsjednički par sa povišene platforme. Pucao pored osiguranja Prema dostupnim informacijama, teško naoružani muškarac je oko 20:30 uspio proći pored osiguranja, ispalivši nekoliko hitaca. Prije nego što je savladan ispred same dvorane, ranio je jednog čuvara, za kojeg je Tramp kasnije potvrdio da je u dobrom stanju jer mu je pancir spasio život. Osumnjičeni je identifikovan kao 31-godišnji Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen) iz okoline Los Anđelesa (Los Angeles).

Iako detalji o njegovoj prošlosti isprva nisu bili poznati, podaci sa društvenih mreža ukazuju na to da je radio kao predavač u jednoj privatnoj školi u kalifornijskom Torensu. Prebačen na bolničku procjenu Šef policije Džefri Kerol (Jeffery Carol) naveo je da je napadač kod sebe imao sačmaricu, pištolj i više noževa. Napadač je prebačen u bolnicu na procjenu, a motivi napada još uvijek se istražuju. Preliminarni podaci ukazuju na to da je Alen bio gost hotela, a snimak koji je Tramp podijelio pokazuje trenutak kada osumnjičeni brzim trkom prolazi kroz bezbjednosni punkt, iznenadivši prisutne agente prije njihove reakcije.

Tokom incidenta na napadača nije ispaljen nijedan metak, iako je uspio proći kroz dvije kontrolne tačke prije nego što je fizički savladan. Bivši agent Tajne službe, Beri Donadio (Barry Donadio), priznao je za BBC News da je snimke događaja gledao u potpunom šoku. Donadio, koji je ranije radio u istom tom hotelu, istakao je da je riječ o ogromnom objektu, ali je naglasio da na samoj večeri nije falilo ljudstva – bilo je angažovano mnoštvo agenata i policajaca. Prema njegovim riječima, brojnost obezbjeđenja bila je adekvatna, što potvrđuje i činjenica da je napadač na kraju zaustavljen.

Ipak, analizirajući sigurnosne snimke, bivši agent je ocijenio da su službenici imali ekstremno malo vremena za reakciju, svega dvije sekunde. Tramp odmah objavio fotografiju Fotografije koje je Tramp podijelio prikazuju naoružane policajce kako drže pod kontrolom osobu na podu, dok su se prestrašeni gosti skrivali pod stolovima tokom osiguravanja mjesta događaja. Tramp se oglasio putem svoje platforme Truth Social, potvrdivši da su on, Melanija, potpredsjednik i članovi kabineta dobro.

Najavio je da će svečanost biti odgođena, ali da će se održati u narednih mjesec dana. Opisan arsenal Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, Tramp je detaljno opisao arsenal koji je napadač imao kod sebe, što je policija kasnije potvrdila, precizirajući da se radilo o sačmarici, pištolju i više noževa. Za sada nije poznato da li je napadač direktno ciljao predsjednika, a vjeruje se da je djelovao samostalno. Osumnjičeni će se pred sudom pojaviti već u ponedjeljak.

Tramp je pozvao Amerikance na mirno rješavanje nesuglasica, ističući važnost dijaloga umjesto nasilja. Politički motiv Na pitanje o mogućim političkim motivima, odgovorio je da će više informacija biti dostupno u narednim danima. Incident se dogodio na samom početku večere, dok su gosti bili na predjelu. Iznenadna buka izazvala je paniku, a zvanice su po instrukcijama završili na podu.