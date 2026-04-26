Golema buktinja u vojnoj bazi RAF Fairford: Incident u objektu koji služi kao polazište za bombardere u misijama protiv Irana

U britanskoj bazi RAF Fairford u Glosesterširu (Gloucestershireu), gdje su stacionirani američki bombarderi, tokom noći je izbio veliki požar.

Iako je zgrada pretrpjela značajnu štetu, zvaničnici su potvrdili da pista i strateški avioni nisu oštećeni.

Uzrok nije poznat

Budući da je vatra zahvatila pomoćni objekat, očekuje se da će uticaj na dalje operacije biti minimalan.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, ali se na društvenim mrežama šire različite spekulacije - od onih o lošem održavanju do sumnji na sabotažu, s obzirom na stratešku važnost baze u operacijama protiv Irana.

Očekuje se da će vlasti Velike Britanije i SAD sprovesti zajedničku istragu, mada zvanične potvrde o sabotaži nema.

Izjave Ministarstva odbrane Velike Britanije i američkih vazdušnih snaga za sada su šture, što je uobičajeno za incidente na osjetljivim vojnim lokacijama.

Značaj baze RAF Fairford

Ova baza služi kao glavno operativno uporište u Evropi za američke strateške bombardere, prvenstveno modele B-1B Lancer i B-52H Stratofortress.

Od početka marta 2026. godine, u bazu je stigao veliki broj ovih aviona u sklopu američke operacije "Epski gnjev" usmjerene protiv Irana.

Britanska vlada odobrila je korišćenje baze za specifične odbrambene operacije protiv iranskih raketnih položaja.

Posljednjih mjeseci baza se intenzivno koristi za polijetanja i povratak bombardera sa vojnih zadataka, kao i za utovar municije, uključujući razarače bunkera i JDAM sisteme.

Zbog povećane aktivnosti borbenih aviona, lokalno stanovništvo se u posljednje vrijeme sve češće žali na buku.