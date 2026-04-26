Uprkos napadu u hotelu Hilton, Tramp ostaje pri svom planu za pobjedu nad Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio je da ga pucnjava na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće neće odvratiti od njegove namjere da pobijedi u ratu s Iranom. U toku obraćanja novinarima u Bijeloj kući nedugo nakon incidenta u hotelu Hilton u Vašingtonu (Washingtonu), Tramp je rekao da smatra kako incident nije povezan sa sukobom s Iranom.

- Mislim da nije, ali nikad se ne zna - rekao je novinaru kada je upitan da li je pucnjava povezana s ratom u Iranu te dodao: - To me neće odvratiti od pobjede u ratu u Iranu. Ne znam da li je to imalo ikakve veze s tim, iskreno ne mislim tako, na osnovu onoga što znamo, ali nastavit ćemo raditi odličan posao. Tramp je kazao da istražitelji rade na utvrđivanju motiva napadača, koji je uhapšen i opisan kao "usamljeni vuk".