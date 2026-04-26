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NAKON INCIDENTA

Uprkos napadu u hotelu Hilton, Tramp ostaje pri svom planu za pobjedu nad Iranom

Tramp je kazao da istražitelji rade na utvrđivanju motiva napadača, koji je uhapšen i opisan kao "usamljeni vuk"

Tramp: Nastavljamo raditi odličan posao s Iranom. Platforma X

B. S.

26.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio je da ga pucnjava na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće neće odvratiti od njegove namjere da pobijedi u ratu s Iranom.

U toku obraćanja novinarima u Bijeloj kući nedugo nakon incidenta u hotelu Hilton u Vašingtonu (Washingtonu), Tramp je rekao da smatra kako incident nije povezan sa sukobom s Iranom.

- Mislim da nije, ali nikad se ne zna - rekao je novinaru kada je upitan da li je pucnjava povezana s ratom u Iranu te dodao:

- To me neće odvratiti od pobjede u ratu u Iranu. Ne znam da li je to imalo ikakve veze s tim, iskreno ne mislim tako, na osnovu onoga što znamo, ali nastavit ćemo raditi odličan posao.

Tramp je kazao da istražitelji rade na utvrđivanju motiva napadača, koji je uhapšen i opisan kao "usamljeni vuk".

Osumnjičeni napadač je 31-godišnji Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen) koji je, prema riječima Trampa, napao sigurnosni kontrolni punkt naoružan s više komada oružja.

On je u subotu otkazao put svojih izaslanika u Pakistan na mirovne razgovore o Iranu, rekavši da nema smisla sjediti i razgovarati o ničemu.

# PUCNJAVA
# SAD
# DONALD TRUMP
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