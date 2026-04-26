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PUCNJAVA TOKOM VEČERE

Novi snimci drame: Pogledajte reakciju Trampa i Vensa iz druge perspektive

Tramp je kasnije izjavio da je isprva mislio da je buka nastala zbog pada pladnja s hranom

Trenutak intervencije u napadu na večeri. Screenshot

B. S.

26.4.2026

Novi snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju dramatične trenutke unutar same dvorane u kojoj se održavala gala večer u Americi na kojoj je boravio i predsjednik SAD Donald Tramp (Trump), te brojni visoki zvaničnici.

Tajna služba je munjevito reagirala. Potpredsjednik SAD Džej Di Vens (J.D. Vance) je prvi izveden iz dvorane, dok su agenti prvo zaštitili predsjednika SAD, Donalda Trampa, na licu mjesta prije nego što su njega i prvu damu Melaniju (Melania) ispratili na sigurno.

Tramp je kasnije izjavio da je isprva mislio da je buka nastala zbog pada pladnja s hranom.

Iako se na snimkama vidi trenutak zbunjenosti i žurbe, on je kasnije na konferenciji za novinare poručio da ga ovakvi napadi "neće odvratiti" od njegovih ciljeva, posebno u kontekstu aktuelnih tenzija s Iranom.

Došlo je do razmjene vatre na ulazu u hotel u kojoj je ranjen jedan agent Tajne službe, dok napadač nije ubijen nego svladan i priveden.

# PUCNJAVA
# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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