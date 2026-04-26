Mjesto koje pamti pokušaje atentata: Na istoj lokaciji gdje je napadnut Tramp, nekada je teško ranjen Ronald Regan

Nedavna pucnjava u hotelu "Washington Hilton", tokom večere koju je organizirao Donald Tramp (Trump), podsjetila je javnost na historijski napad koji se dogodio na istoj lokaciji prije više od četrdeset godina.
Atentat na Regana
Na tom je mjestu, 30. marta 981. godine, izvršen atentat na tadašnjeg predsjednika Ronalda Regana (Ronalda Reagana).
Dok je Regan izlazio iz hotela prema limuzini, napadač Džon Hinkli Džunior (John Hinckley Jr.) otvorio je vatru.
Jedan od metaka odbio se od automobila i pogodio predsjednika ispod lijevog pazuha, uzrokujući prijelom rebra, proboja plućnog krila i teško unutarnje krvarenje.
Regan je hitno operisan i otpušten iz bolnice desetak dana kasnije.
Istraga je pokazala da je motiv napadača bila bolesna opsesija glumicom Džudi Foster (Jodie Foster), kojoj je Hinkli želio privući pažnju nakon što ju je gledao u filmu "Taxi Driver".
Ranjene još tri osobe
Osim predsjednika, u napadu su ranjene još tri osobe:
Džejms Brejdi (James Brady), glasnogovornik Bijele kuće (zadobio trajna oštećenja mozga i ostao invalid).
Tim Mekarti (Tim McCarthy), agent Tajne službe.
Tomas Delahanti (Thomas Delahanty), policajac.
Svi su preživjeli, no Brodijeve su povrede bile toliko teške da je njegova smrt 2014. godine službeno okarakterizirana kao posljedica ranjavanja.
Zanimljivo je da uprkos teškim ozljedama tada nije aktiviran 25. amandman o prijenosu vlasti.
Tri decenije na liječenju
Dok se potpredsjednik Džordž V. Buš (George H. W. Bush) vraćao u Vašington (Washington), državni sekretar Aleksander Hajg (Alexander Haig) izjavio je da on privremeno preuzima kontrolu.
Što se tiče napadača, Hinkli je 1982. godine proglašen nevinim zbog neuračunljivosti te je smješten u psihijatrijsku ustanovu Svete Elizabete (St. Elizabeths).
Tamo je proveo više od tri decenije, a na slobodu je pušten 2016. godine, nakon što su tužitelji odlučili da ga neće dodatno teretiti za Brejdijevu smrt.