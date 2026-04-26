Mjesto koje pamti pokušaje atentata: Na istoj lokaciji gdje je napadnut Tramp, nekada je teško ranjen Ronald Regan

Nedavna pucnjava u hotelu "Washington Hilton", tokom večere koju je organizirao Donald Tramp (Trump), podsjetila je javnost na historijski napad koji se dogodio na istoj lokaciji prije više od četrdeset godina.

Atentat na Regana

Na tom je mjestu, 30. marta 981. godine, izvršen atentat na tadašnjeg predsjednika Ronalda Regana (Ronalda Reagana).

Dok je Regan izlazio iz hotela prema limuzini, napadač Džon Hinkli Džunior (John Hinckley Jr.) otvorio je vatru.

Jedan od metaka odbio se od automobila i pogodio predsjednika ispod lijevog pazuha, uzrokujući prijelom rebra, proboja plućnog krila i teško unutarnje krvarenje.

Regan je hitno operisan i otpušten iz bolnice desetak dana kasnije.

Istraga je pokazala da je motiv napadača bila bolesna opsesija glumicom Džudi Foster (Jodie Foster), kojoj je Hinkli želio privući pažnju nakon što ju je gledao u filmu "Taxi Driver".