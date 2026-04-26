Dr. Zitelmann za "Avaz": Kako je katastrofa u Černobilu ogolila istinu o sovjetskom sistemu

Na 26. april, katastrofa poznata kao „Černobil“ obilježava svoju 40. godišnjicu. Ono što većina ljudi vjerovatno ne zna jeste da je ova nuklearna elektrana ponosno nosila zvanični naziv Nuklearna elektrana Vladimir Iljič Lenjin (Чернобыльская АЭС им. В. И. Ленина), u čast komunističkog vođe i osnivača države. Nakon nesreće, Černobil je postao sinonim za opće opasnosti nuklearne energije, a ne za ekološke rizike koji su bujali pod socijalizmom.

U svom djelu Midnight in Chernobyl, britanski novinar Adam Higginbotham pokazuje da je najveća nuklearna katastrofa u historiji bila direktna posljedica sistemskih problema na gotovo svim nivoima sovjetskog ekonomskog sistema. To je bilo jasno već od početka izgradnje elektrane: „Ključni mehanički dijelovi i građevinski materijali često su kasnili ili uopće nisu stizali, a oni koji jesu bili su često neispravni. Čelik i cirkonij – neophodni za kilometre cijevi i stotine gorivnih sklopova u srcu reaktora – bili su u nestašici; cijevi i armirani beton namijenjeni nuklearnoj upotrebi često su bili toliko loše kvalitete da su morali biti odbačeni.“

Pokušaj prikrivanja

Krov turbine bio je prekriven lako zapaljivim bitumenom, iako je to bilo suprotno propisima. Razlog: vatrootporniji materijal koji je trebao biti korišten nije se ni proizvodio u SSSR-u. Beton je bio loš, radnici nisu imali adekvatne alate, a KGB je konstantno bilježio niz građevinskih propusta. Kada se četvrti reaktor približavao završetku, sigurnosni test nije bio završen do roka koji je Moskva postavila za kraj 1983. godine.

Istrage nakon nesreće potvrdile su da RBMK reaktor nije zadovoljavao moderne sigurnosne standarde i da nikada ne bi bio dozvoljen izvan granica SSSR-a. „Nesreća je bila neizbježna… da se nije dogodila ovdje i tada, dogodila bi se negdje drugo“, priznao je sovjetski premijer Nikolaj Rižkov.

Sovjetske vlasti pokušale su prikriti razmjere katastrofe, kao i mnoge prethodne incidente u nuklearnim postrojenjima. Iako je SSSR bio obavezan prijavljivati nesreće Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), nijedan od brojnih incidenata tokom decenija nije prijavljen. „Gotovo trideset godina javnost je uvjeravana da SSSR ima najsigurniju nuklearnu industriju na svijetu.“

Nasuprot tome, relativno bezazlena nesreća u američkoj elektrani Three Mile Island 1979. iskorištena je kao propagandni primjer „opasnosti kapitalizma“, što su mnogi zapadni mediji nekritički prenijeli.

Uzroci duboki ukorijenjeni u plansku ekonomiju

Nakon Černobila, sovjetske vlasti su tvrdile da je uzrok „ljudska greška“, a radnici su osuđeni u politički motivisanom procesu. Međutim, naučnik Valerij Legasov zaključio je da je katastrofa zapravo rezultat „dubokog neuspjeha sovjetskog društvenog eksperimenta“.