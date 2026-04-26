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PRVA DAMA

Snimak postao viralan: Pogledajte reakciju Melanije Tramp u trenutku napada

On i Melanija su se potom sagnuli ispod stola, nakon čega ih je osiguranje izvelo iz prostorije

Melania Tramp. Screenshot

S. S.

26.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp otkrio je kako je njegova supruga Melanija reagovala u trenutku kada je izbila panika zbog pucnjave tokom večere dopisnika Bijele kuće. Prema njegovim riječima, ona je odmah prepoznala da se radi o opasnom zvuku i reagovala u sekundi, čak i prije nego što su agenti Tajne službe počeli osiguravati i evakuisati prisutne.

Na njenom licu jasno su se vidjeli strah, uznemirenost i šok u sali hotela Washington Hilton, gdje gosti gotovo da nisu ni stigli sjesti za stolove kada je nastala panika. Trump je istakao da je prva dama odmah shvatila ozbiljnost situacije.

On i Melanija su se potom sagnuli ispod stola, nakon čega ih je osiguranje izvelo iz prostorije. Predsjednik je zatim ostao iza pozornice oko sat vremena, a u jednom trenutku se moglo čuti kako govori – Ostajemo.

Osumnjičeni za pucnjavu trebao bi se pojaviti pred sudom u ponedjeljak, a američke vlasti su saopćile da se suočava s dvije optužbe – za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem.

# SAD
# DONALD TRUMP
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