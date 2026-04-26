Snimak postao viralan: Pogledajte reakciju Melanije Tramp u trenutku napada

Američki predsjednik Donald Tramp otkrio je kako je njegova supruga Melanija reagovala u trenutku kada je izbila panika zbog pucnjave tokom večere dopisnika Bijele kuće. Prema njegovim riječima, ona je odmah prepoznala da se radi o opasnom zvuku i reagovala u sekundi, čak i prije nego što su agenti Tajne službe počeli osiguravati i evakuisati prisutne.

Na njenom licu jasno su se vidjeli strah, uznemirenost i šok u sali hotela Washington Hilton, gdje gosti gotovo da nisu ni stigli sjesti za stolove kada je nastala panika. Trump je istakao da je prva dama odmah shvatila ozbiljnost situacije.

On i Melanija su se potom sagnuli ispod stola, nakon čega ih je osiguranje izvelo iz prostorije. Predsjednik je zatim ostao iza pozornice oko sat vremena, a u jednom trenutku se moglo čuti kako govori – Ostajemo.

Osumnjičeni za pucnjavu trebao bi se pojaviti pred sudom u ponedjeljak, a američke vlasti su saopćile da se suočava s dvije optužbe – za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem.