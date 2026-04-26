CNN i Fox objavili snimke haosa u SAD: Vidi se rekacija Donalda i Melanije Trampa, kao i službe

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i prva dama Melania Tramp hitno su evakuisani s večere Udruge dopisnika Bijele kuće nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na sigurnosno osoblje.

Prema dostupnim informacijama, napadač je pokušao probiti osiguranje događaja, pri čemu je pucao iz sačmarice prema agentima Tajne službe. Sigurnosne snage su odmah reagovale i izvele predsjednika i ostale dužnosnike iz dvorane.

U pucnjavi je ranjen agent Tajne službe, ali mu je život spasio pancirni prsluk. Dva sata nakon incidenta, Trump je izjavio da je povrijeđeni agent u dobrom stanju.