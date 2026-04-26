Pojavljuju se sve šokantniji detalji napada na Trampa: "Bio je u toj sobi... izvadio ga je iz torbe ili nečeg sličnog"

Osumnjičeni napadač na Večeri dopisnika Bijele kuće sastavio sačmaricu u slabo nadziranom prostoru blizu ulaza na razini terase, nakon čega je otvorio vatru i pojurio prema plesnoj dvorani, otkrila je volonterka koja je svjedočila događaju. Prema riječima svjedokinje Helen Mabus, koja je na događaju radila kao volonterka, napadač je iskoristio prostor koji nije bio pod nadzorom osiguranja, piše New York Post.

Sklapanje oružja u neosiguranom prostoru

Mabus, koja je navela da je iz Harrisburga u Pennsylvaniji, opisala je "improviziranu prostoriju" u blizini ulaza gdje su se skladištila kolica s pićem i gdje "u tom trenutku nije bilo osiguranja". "Bio je u toj sobi... izvadio ga je iz torbe ili nečeg sličnog", rekla je Mabus, dodajući da je oružje "bilo dugačko" i da "nije izgledalo kao tipičan pištolj".

Prema njenim riječima, osumnjičenik je bio djelomično izvan vidokruga osiguranja dok je rukovao oružjem unutar te prostorije, prije nego što se iznenada uputio prema glavnom dijelu događanja. "Sastavio ga je i... potrčao prema stubama da siđe u plesnu dvoranu", ispričala je.

Panika i pucnjava

Napadač je zatim počeo pucati u više smjerova dok su gosti i osoblje u panici bježali. "Činilo se kao da puca na sve strane", rekla je Mabus, procjenjujući da je čula "najmanje 10 hitaca". Rekla je da je pucnjava izazvala trenutnu paniku te da su ljudi "vrištali i trčali" dok su pripadnici Tajne službe i drugo naoružano osoblje jurili prema opasnosti.

Mabus je izjavila da je pobjegla u suprotnom smjeru i nije vidjela uhićenje osumnjičenika. Dodala je da se cijeli kaos odvijao samo nekoliko koraka od prolaza koji vodi do plesne dvorane, gdje su se okupile stotine uglednih gostiju.