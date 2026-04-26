Tramp se ponovo oglasio o pucnjavi: Da imamo veliku balsku dvoranu u Bijeloj kući, ovo se ne bi desilo

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se incident poput pucnjave u hotelu Hilton u Washingtonu ne bi nikada dogodio u balskoj dvorani Bijele kuće, čiju izgradnju zagovara uprkos kritikama u javnosti.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da se takav događaj ne bi desio u balskoj dvorani koja bi imala najviši stepen vojne sigurnosti.

– Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zbog čega su naša velika vojska, tajna služba, policijske snage i, iz različitih razloga, svaki predsjednik u posljednjih 150 godina zahtijevali da bude izgrađena velika i bezbjedna balska dvorana na prostoru Bijele kuće, naveo je on.

Dodao je da balska dvorana u Bijeloj kući ne može biti izgrađena dovoljno brzo.

– Pored toga što je lijepa, ova dvorana ima sve postojeće karakteristike najvišeg nivoa bezbjednosti i osim toga iznad nje ne postoje sobe u kojima borave nebezbjedni pojedinci, a nalazi se i u krugu najbezbjednije zgrade na svijetu, Bijele kuće, napisao je Tramp.

Prema njegovim riječima, ne smije se dozvoliti da bilo šta ometa izgradnju balske dvorane, koja je finansirana iz budžeta i napreduje ka završetku prije predviđenih rokova.

Vršilac dužnosti državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš saopćio je ranije danas da vlasti zadužene za provođenje zakona smatraju da je osumnjičeni za pucnjavu u hotelu, gdje se održavala večera dopisnika Bijele kuće, namjeravao pucati na zvaničnike administracije predsjednika Donalda Trampa, pa i na samog predsjednika.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsjednik Donald Tramp u hotelu Hilton u Washingtonu, naoružani muškarac identificiran kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.