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SAD

Haos na večeri u Bijeloj kući: Gosti u panici, pojedini iskoristili gužvu i krali alkohol sa stolova

Nakon incidenta i evakuacije nastala potpuna zbrka među zvanicama

Gosti u panici, pojedini iskoristili gužvu i krali alkohol. Platforma X

B. A.

26.4.2026

Društvene mreže preplavili su snimci neobičnih scena sa večere u Bijeloj kući, gdje je nakon iznenadnog incidenta zavladala panika među prisutnima.

U sali se nalazilo nekoliko hiljada zvanica, uključujući političare i novinare, a nakon što je nastala uzbuna, pripadnici Tajne službe hitno su evakuisali predsjednika i visoke zvaničnike.

Dok je dio gostiju u strahu tražio zaklon, pojedinci su iskoristili trenutak haosa te sa stolova uzimali boce skupocjenog alkohola. Snimci tih scena ubrzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije i šale.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o tradicionalnoj večeri dopisnika u Washingtonu, koja se održava u hotelu Washington Hilton, poznatom i po ranijim sigurnosnim incidentima.

Mediji su prenijeli i da je u odvojenom sigurnosnom incidentu došlo do pokušaja proboja zaštitnog punkta, pri čemu je agent Tajne službe lakše povrijeđen, dok je napadač ubrzo savladan i uhapšen.

# KRAĐA
# BIJELA KUĆA
# SAD
# ALKOHOL
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