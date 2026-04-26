Haos na večeri u Bijeloj kući: Gosti u panici, pojedini iskoristili gužvu i krali alkohol sa stolova

Društvene mreže preplavili su snimci neobičnih scena sa večere u Bijeloj kući, gdje je nakon iznenadnog incidenta zavladala panika među prisutnima.

U sali se nalazilo nekoliko hiljada zvanica, uključujući političare i novinare, a nakon što je nastala uzbuna, pripadnici Tajne službe hitno su evakuisali predsjednika i visoke zvaničnike.

Dok je dio gostiju u strahu tražio zaklon, pojedinci su iskoristili trenutak haosa te sa stolova uzimali boce skupocjenog alkohola. Snimci tih scena ubrzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije i šale.