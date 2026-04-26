Mađar iznio teške optužbe: Orbanovi saradnici navodno prebacuju milijarde u inostranstvo i pripremaju odlazak

Peter Mađar (Magyar), koji se smatra budućim premijerom Mađarske, iznio je ozbiljne optužbe na račun osoba bliskih Viktoru Orbanu, tvrdeći da se iz zemlje iznose ogromne sume novca u inostranstvo.

Prema njegovim navodima, riječ je o desetinama milijardi koje se, kako tvrdi, prebacuju u zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Urugvaja, Sjedinjenih Američkih Država i drugih poreskih utočišta.

Mađar navodi da se radi o mreži ljudi bliskih političkom vrhu i da su, prema njegovim riječima, neke finansijske transakcije već zaustavljene zbog sumnji na pranje novca.