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ŠOKANTNO

Mađar iznio teške optužbe: Orbanovi saradnici navodno prebacuju milijarde u inostranstvo i pripremaju odlazak

Tvrdi da se ogromne sume novca iznose u porezne rajeve uz poziv institucijama na hitnu reakciju

Peter Mađar i Viktor Orban. Screenshot

B. A.

26.4.2026

Peter Mađar (Magyar), koji se smatra budućim premijerom Mađarske, iznio je ozbiljne optužbe na račun osoba bliskih Viktoru Orbanu, tvrdeći da se iz zemlje iznose ogromne sume novca u inostranstvo.

Prema njegovim navodima, riječ je o desetinama milijardi koje se, kako tvrdi, prebacuju u zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Urugvaja, Sjedinjenih Američkih Država i drugih poreskih utočišta.

Mađar navodi da se radi o mreži ljudi bliskih političkom vrhu i da su, prema njegovim riječima, neke finansijske transakcije već zaustavljene zbog sumnji na pranje novca.

Također tvrdi da su pojedine imućne porodice već napustile zemlju, dok se druge navodno pripremaju za odlazak, uključujući i organizaciju privatnog obezbjeđenja i ispisivanje djece iz škola.

Pozvao je nadležne institucije, uključujući policiju i poreske organe, da hitno reaguju i spriječe, kako tvrdi, odliv novca i mogući bijeg odgovornih osoba.

# VIKTOR ORBAN
# OPTUŽBE
# PETER MAGYAR
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