Tramp: "Napadač je bolesna i problematična osoba koja mrzi hrišćane, utrčao je poput fudbalera!"

Predsjednik SAD Donald Tramp za Fox News progovorio je prvi put nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće.

Rekao je da su on i supruga Melanija dobro i pohvalio je reakciju sigurnosnih službi.

Opisao je događaj kao "vrlo tužnu večer u mnogim aspektima", ali i večer na kojoj se okupilo mnogo ljudi.

Odmah su ga zaustavili

Predsjednik SAD je kazao da su Tajna službe i policija reagirali izvanredno.

- Utrčao je poput igrača američkog nogometa, ali su ga odmah zaustavili. Nije ni blizu došao vratima niti ih je prošao - istakao je.

Na pitanje o tvrdnjama da je osumnjičeni imao manifest u kojem je ciljao dužnosnike, rekao je da je riječ o "bolesnoj i vrlo problematičnoj osobi" koja, kako tvrdi, "mrzi hrišćane".

- Čini se da već neko vrijeme nosi mržnju u sebi. To je bila vjerska stvar, snažno antihrišćanska - rekao je, iako policija još nije utvrdila motiv napada.

Dodao je da je čuo kako je brat osumnjičenog ranije navodno upozorio policiju u Nju Londonu.

– Čuo sam za tu situaciju i volio bih da smo ranije obaviješteni, ali šta je – tu je – rekao je.



Veća opasnost

Ponovo se osvrnuo na potrebu izgradnje sigurne dvorane unutar kompleksa Bijele kuće, ističući da je pucnjava još jednom pokazala koliko je to važno. Naveo je da su radovi već u toku, da napreduju brže od planiranog i da se projekt i dalje kreće u okviru predviđenog budžeta.

Govoreći o održavanju budućih događaja u hotelu Hilton, kazao je da to uvijek predstavlja izazov, posebno kada je riječ o objektu s velikim brojem soba.

Na pitanje hoće li incident utjecati na to da Kongres odobri finansiranje Ministarstva domovinske sigurnosti, nije dao konkretan odgovor, već je ponovo pohvalio rad policije.

Dodao je i da ranije nije bio svjestan koliko predsjednička funkcija može biti opasna.

– Ako ste značajan predsjednik, izloženiji ste većoj opasnosti nego kada to niste – rekao je.

Potvrdio je i da će planirana posjeta britanskog kralja Čarlsa i kraljice Camille Sjedinjenim Američkim Državama biti realizovana.

– On je sjajan čovjek i radujemo se njegovom dolasku. Na fantastičan način predstavlja svoju zemlju – poručio je.