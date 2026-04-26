Dok stručnjaci ispituju nevjerovatne propuste, novi incident otvara dva ozbiljna pitanja

Dok stručnjaci ispituju nevjerovatne propuste u osiguranju, Trump hvali hrabrost agenata koji su ga evakuirali s pozornice i najavljuje izgradnju 'utvrde' u Bijeloj kući. Okolnosti i motivi napada još nisu potpuno razjašnjeni, no sve više pitanja postavlja se o tome: kako se napadač uspio naoružan ući među uzvanike toliko približiti predsjedniku i je li ovo treći pokušaj atentata u manje od dvije godine.

Pucnjava je izbila tokom večere Udruge dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton u glavnom gradu SAD-a, kada je slavlje prekinuto rafalima. Vršitelj dužnosti državnog tužioca Todd Blanche rekao je da policija istražuje kako je osumnjičenik unio vatreno oružje u mjesto gdje se u subotu održala Večera dopisnika Bijele kuće.

Osumnjičeni, 31-godišnji Cole Tomas Allen, bio je gost hotela koji je unatoč prisutnosti najviših državnih dužnosnika normalno radio. Prema navodima policije, Cole je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa, piše BBC.

Snimke nadzornih kamera, koje je Trump objavio na društvenim mrežama, prikazuju kako napadač juri kroz kontrolnu tačku Tajne službe na katu iznad glavne dvorane. Nakon toga dolazi do razmjene vatre s policijom, koja ga je na kraju svladala.

Osumnjičenik - koji je pritvoren u subotu navečer nakon pucnjave koja je potresla zakonodavce, dužnosnike administracije i novinare - ne sarađuje s policijom, rekao je Blanche. Ni predsjednik Donald Trump ni bilo koji drugi sudionik večere nisu povrijeđeni tokom pucnjave, iako je agent Tajne službe bio hospitaliziran.

Trump je u subotu navečer rekao da je policajca 'spasila činjenica da je nosio očito vrlo dobru pancirku' te da se 'odlično osjećao' u trenutku posljednjeg razgovora predsjednika s njim. Glasnogovornik američke tajne službe Anthony Guglielmi potvrdio je u nedjeljnoj jutarnjoj izjavi da je policajac otpušten iz bolnice i da je njegov balistički prsluk pomogao u 'izbjegavanju potencijalne tragedije' tijekom pucnjave.

CNN-ov novinar Wolf Blitzer izjavio je da je vidio kako napadač ispaljuje više hitaca iz 'vrlo, vrlo ozbiljnog' oružja. Predsjednik je kasnije objavio fotografiju na kojoj se vidi muškarac bez majice, svezanih ruku, okružen agentima Tajne službe.

Todd Blanche rekao je za NBC News da se čini kako je meta napada bila administracija, 'a vjerovatno i predsjednik'. 'Još uvijek pokušavamo shvatiti sigurnosne protokole koji su doveli do toga da je mogao imati vatreno oružje u tom hotelu', rekao je Blanche u nedjelju ujutro tokom intervjua za CBS-ovu emisiju 'Face the Nation'. Govoreći u ABC-jevoj emisiji 'This Week', Blanche je rekao da očekuje da će više informacija o vatrenom oružju osumnjičenika biti dostupno 'u nadolazećim danima'.

Sigurnost hotela pod oštrim kritikama

Incident je otvorio ozbiljna pitanja o sigurnosnim protokolima na samoj lokaciji. Iako su ceste oko hotela bile zatvorene satima, svjedoci tvrde da kontrole unutar objekta nisu bile dovoljno stroge. Rekao je to BBC-jev dopisnik Gary O’Donoghue koji je bio na večeri. 'Čovjek na ulazu samo je letimično pogledao moju ulaznicu s udaljenosti od gotovo dva metra', naveo je.

Bivši britanski ambasadro u Washingtonu Kim Darroch, koji je ranije prisustvovao sličnim događajima, bio je još direktniji. 'Ako ste bili u hotelu kao gost i imali loše namjere, trebali ste proći samo jednu sigurnosnu prepreku i već ste u dvorani', rekao je za BBC.

Trump je nakon incidenta izjavio da Washington Hilton 'nije osobito sigurna zgrada', dodajući da događaj pokazuje koliko je važna izgradnja nove dvorane u Bijeloj kući. 'Bit će veća i puno sigurnija - otporna na dronove i s neprobojnim staklom. Trebamo tu dvoranu', rekao je.

Tajna služba reagirala prema protokolu

Unatoč kritikama, sigurnosni stručnjaci ističu da je ključni dio sistema ipak funkcionirao. Agenti Tajne službe brzo su reagirali i evakuirali Trumpa i potpredsjednika JD Vancea s pozornice. Predsjednik je pohvalio njihovu 'hrabrost' i rekao da su 'odradili sjajan posao'.

Bivši agent FBI-ja Jeff Kroeger objasnio je da je reakcija bila tačno onakva kakvu protokoli predviđaju. 'Kad su se začuli pucnjevi, agenti su se okupili oko predsjednika i formirali zaštitni štit', rekao je.

Sličnu ocjenu dao je i bivši agent Tajne službe Barry Donadio te ustvrdio da nije manjkalo agenata ni policije na događaju. Činjenica da napadač nije uspio ući u glavnu dvoranu govori da su sigurnosne mjere u ključnom trenutku ipak funkcionirale, navode stručnjaci.

Niz incidenata i porast nasilja

Ovaj napad samo je posljednji u nizu sigurnosnih prijetnji usmjerenih prema Trumpu. U ljeto 2024. tokom skupa u Butleru u Pennsylvaniji metak mu je okrznuo uho. Samo 64 dana kasnije bio je meta još jednog pokušaja atentata dok je igrao golf na Floridi.

Trump je rekao da je proučavao atentate na predsjednike, spominjući i Abrahama Lincolna, koji je ubijen 1865. 'To su velika imena, i ne volim reći da sam počašćen time, ali učinio sam puno za SAD', dodao je.

Najnoviji incident uklapa se u trend rasta političkog nasilja u SAD-u. Policija Kapitola 2023. istražila je više od 8.000 prijetnji, što je oko 50 posto više nego 2018.

Ubistvo konzervativnog aktiviste Charlieja Kirka u Utahu prošle godine dodatno je razotkrilo duboke političke podjele u zemlji. Kirkova udovica Erika jučer je prisustvovala Trumpovoj gala večeri kada se dogodila pucnjava.

Nekoliko mjeseci ranije ubijeni su zastupnica Minnesote Melissa Hortman i njezin suprug Mark, dok su senator John Hoffman i njegova supruga Yvette ranjeni u pucnjavi. Godine 2022. Paul Pelosi, suprug bivše predsjednice Zastupničkog doma Nancy Pelosi, napadnut je čekićem i teško povrijeđen. Još ranije, 2017., republikanski zastupnik Steve Scalise i još četiri osobe ranjeni su tokom treninga za bejzbolsku utakmicu u Virginiji.

U historiji, među metama atentata bio je i Ronald Reagan, i to hotelu Washington Hilton gdje se dogodio jučerašnji incident. U Reagana je 1981. godine pucao John Hinckley Jr. Reagan. Metak je probio Reaganovo plućno krilo, ali je preživio.