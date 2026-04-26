Benet i Lapid se ujedinjuju protiv Netanjahua: "Ovo je najcionistički čin ikada"

Izraelski opozicionari Jair Lapid i Naftali Benet su najavili formiranje političkog saveza koji će se suprotstaviti na izborima 2028. godine.

Benet je naveo da će ovo biti najcionistički i najpatriotskiji čin koji je u Izraelu učinjen te poručio da će ujediniti stranke koje će dovesti do velike pobjede i otvaranja nove ere za Izrael.

- Iako imamo različita mišljenja o raznim pitanjima, ponosan sam što se možemo zajedno boriti za dobrobit naroda Izraela, baš kao što se naša djeca, naši vojnici, bore rame uz rame - istakao je Benet.

Poručio je da je gotova era podjela i da dolazi era korekcija.

- Prvog dana nove vlade pod mojim vodstvom, bit će osnovana državna komisija za istragu masakra 7. oktobra kako bi se porodicama donijela istina, a odgovore svim narodima Izraela - naglasio je.

Lapid je naveo da će biti okupljeni oko jevrejskog naroda bez obzira na ideologiju, a Lapid je poručio da Izrael mora promijeniti politički smjer i da će to biti test njihovog vodstva.

- Ono što danas ovdje vidite je prvi korak. Ovdje smo jer ovoj zemlji treba jedinstvo koliko i zrak za disanje. Danas se ujedinjujemo kako bismo pobijedili na izborima i uspostavili cionističku vladu, snažnu i stabilnu. Partnerstvo između centra i desnice, između vjerskog i sekularnog, između sjevera i juga - bez izbjegavanja regrutacije i bez ekstremizma - zaključio je.