Udovica Čarlija Kirka u suzama napustila hotel nakon pucnjave: "Samo želim otići kući"

Erika Kirk, izvršna direktorica organizacije Turning Point USA, viđena je uplakana nakon što su se tokom večere White House Correspondents' Dinner u hotelu Washington Hilton začuli pucnji. Prema navodima Fox Newsa, kretala se iza pozornice, brišući suze i pokušavajući napustiti prostor. Na snimku koji kruži društvenim mrežama čuje se kako govori da samo želi ići kući, dok je osiguranje izvodi iz hotela.

Udovica ubijenog Čarlija Kirka, Erika Kirk, snimljena je tokom evakuacije nakon pucnjave u hotelu u Vašingtonu, gdje se održavala predsjednička večera za novinare.

Njen suprug, osnivač organizacije Turning Point USA, ubijen je u septembru 2025. godine tokom govora na Utah Valley University.

Sredinom aprila, Erika Kirk je odustala od dolaska na događaj iste organizacije zajedno s potpredsjednikom Džej Di Vens na Univerzitetu Georgia zbog prijetnji koje je primila. Vance je tada rekao da je bila zabrinuta, ali da su iz United States Secret Service procijenili da prijetnje nisu bile vjerodostojne.

Tokom pucnjave na večeri, Vens, predsjednik Donald Tramp i članovi njegove administracije bezbjedno su evakuisani. Jedan policajac je pogođen, ali ga je zaštitio pancirni prsluk.

Osumnjičeni napadač, Kol Tomas Alen (31) iz Torrancea u Kaliforniji, bio je naoružan s više komada oružja prije nego što ga je zaustavila Tajna služba. Nakon toga je uhapšen i suočava se s više optužbi.