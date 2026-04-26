Čitači s usana otkrili detalje razgovora Vensa i tjelohranitelja tokom pucnjave: "Trči, je*eno trči"

Posebnu pažnju izazvala je analiza čitača usana, koja pokazuje šta se dešavalo u ključnim trenucima reakcije osiguranja. Navodno je jedan tjelohranitelj prišao potpredsjedniku SAD Džej Di Vens i uzviknuo "Trči, je*eno trči!". Vens je, prema toj analizi, zbunjeno upitao šta se događa i rekao da ide, nakon čega su ga agenti Tajne službe hitno izvukli iz sale hotela Hilton.

Dramatične scene s večere dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu i dalje potresaju javnost, a novi detalji dodatno otkrivaju haos koji je nastao nakon pucnjave.

Snimci pokazuju kako su agenti praktično zgrabili potpredsjednika i izveli ga dok je u dvorani vladao potpuni haos. Istovremeno, osiguranje je krenulo prema bini kako bi zaštitilo predsjednika Donalda Trampa, njegovu suprugu Melaniju i druge visoke zvaničnike.

Prema zvaničnim informacijama, napadač je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima te je pokušao probiti sigurnosni punkt u blizini dvorane. Riječ je o 31-godišnjem Kolu Tomasu Alenu iz Kalifornije.

Tramp je kasnije rekao da je u prvi mah pomislio kako je riječ o padu poslužavnika, dok je Melanija odmah shvatila da se radi o ozbiljnoj prijetnji, dodajući da je cijelo iskustvo bilo traumatično.

U trenutku pucnjave predsjednik, prva dama i potpredsjednik sklonili su se ispod stola, nakon čega su evakuisani iz sale. U incidentu je ranjen i jedan policajac, ali je preživio zahvaljujući pancirnom prsluku.