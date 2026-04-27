Aragči stiže u Rusiju na ključne razgovore s Vladimirom Putinom i Sergejem Lavrovom: "Ovo je dobra prilika"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) stigao je u ponedjeljak u Sankt Peterburg, gdje bi se trebao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejem Lavrovom (Sergey Lavrov).

Po dolasku u Rusiju, Aragči je izjavio da je ova posjeta "dobra prilika da se konsultujemo s našim ruskim kolegama o dešavanjima vezanim za rat". U videointervjuu koji je objavila iranska državna novinska agencija IRNA, podsjetio je da Iran i Rusija redovno razgovaraju o širim regionalnim i međunarodnim pitanjima, kao i o temama iz bilateralnih odnosa.

Na svom Telegram nalogu naveo je da će se sastati i s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.

Ova posjeta Rusiji uslijedila je nakon Aragčijevih odlazaka u Pakistan i Oman, u trenutku kada su mirovni pregovori između Vašingtona i Teherana u zastoju.

Rusija i Iran već godinama održavaju bliske partnerske odnose, a Moskva je tokom rata sa Sjedinjenim Američkim Državama bila važan diplomatski saveznik Teherana. Za sada nema dodatnih informacija o agendi razgovora u Sankt Peterburgu.