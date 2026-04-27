Od napada na skupovima do upada na imanje: Šta je sve preživio Donald Tramp

Tokom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, koja je u subotu navečer održana u hotelu Washington Hilton, došlo je do pucnjave, nakon čega je Tajna služba hitno evakuisala predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) iz plesne dvorane.
Na događaju je Tramp trebao održati govor, a među prisutnima su bili i potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance), članovi kabineta te kongresmeni. Za sada nije poznato da li je Tramp bio direktna meta napada.
Nakon incidenta, Tramp je izjavio da "ponovo doživljava napade od potencijalnih ubica", podsjećajući da se i ranije suočavao s ozbiljnim prijetnjama.
Ovaj slučaj predstavlja najnoviji u nizu sigurnosnih incidenata povezanih s Trampom. Tokom kampanje 2024. godine preživio je dva atentata, što je dovelo do istraga i promjena u rukovodstvu Tajne službe.
U julu 2024. godine, u Butleru u Pensilvaniji, dvadesetogodišnji Tomas Metju Kruks (Thomas Matthew Crooks) pucao je na jednom od predizbornih skupova i lakše ranio Trampa u uho.
U septembru iste godine, Rajan Vesli Raut (Ryan Wesley Routh) viđen je s puškom u golf klubu "Trump International", dok je Tramp bio na terenu.
Agent Tajne službe otvorio je vatru na Rauta, koji je potom pobjegao, ali je kasnije uhapšen i osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Još 2016. godine, tokom skupa u Las Vegasu, dvadesetogodišnji britanski državljanin pokušao je oteti pištolj policajcu, a kasnije je priznao agentima da je planirao ubiti Trampa.
Godinu kasnije, u septembru 2017., jedan muškarac ukrao je viljuškar u Sjevernoj Dakoti i usmjerio ga prema predsjedničkoj koloni vozila s namjerom da prevrne limuzinu.
U septembru 2020. francusko-kanadski državljanin poslao je Trampu pismo koje je sadržavalo smrtonosni ricin.
U julu 2024. pakistanski državljanin je uhapšen, a potom i osuđen zbog navodne zavjere za pokušaj ubistva Trampa, po nalogu, kako se navodi, Korpusa iranske revolucionarne garde.
U februaru 2026. godine Tajna služba usmrtila je 21-godišnjeg muškarca koji je, naoružan sačmaricom i kanisterom benzina, ušao u područje Mar-a-Lago, dok je Tramp boravio u Vašingtonu (Washingtonu).
Govoreći nakon posljednjeg incidenta, Tramp je istakao da je političko djelovanje u Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno rizično.
- Ne mogu zamisliti da postoji opasnija profesija - rekao je Tramp tokom obraćanja novinarima.
Uprkos svemu, Tramp je naglasio da će se događaj dopisnika Bijele kuće ponovo održati u narednih 30 dana, poručivši da ovakvi incidenti neće zaustaviti redovne političke aktivnosti.