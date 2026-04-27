Od napada na skupovima do upada na imanje: Šta je sve preživio Donald Tramp

Tokom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, koja je u subotu navečer održana u hotelu Washington Hilton, došlo je do pucnjave, nakon čega je Tajna služba hitno evakuisala predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) iz plesne dvorane.

Na događaju je Tramp trebao održati govor, a među prisutnima su bili i potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance), članovi kabineta te kongresmeni. Za sada nije poznato da li je Tramp bio direktna meta napada.

Nakon incidenta, Tramp je izjavio da "ponovo doživljava napade od potencijalnih ubica", podsjećajući da se i ranije suočavao s ozbiljnim prijetnjama.

Ovaj slučaj predstavlja najnoviji u nizu sigurnosnih incidenata povezanih s Trampom. Tokom kampanje 2024. godine preživio je dva atentata, što je dovelo do istraga i promjena u rukovodstvu Tajne službe.