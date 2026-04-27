Iran nudi novi plan: Otvaranje Hormuškog moreuza i kraj rata, nuklearni pregovori ostaju po strani

Američki medij Axios objavio je, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom, da je Iran Sjedinjenim Američkim Državama uputio novi prijedlog koji predviđa ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje rata, dok bi se nuklearni pregovori odgodili za kasniju fazu.

Prijedlog je, kako se navodi, proslijeđen SAD-u putem pakistanskih posrednika, a fokus stavlja na rješavanje krize oko Hormuškog moreuza i američke blokade.

U okviru tog plana, primirje bi bilo produženo na duži period ili bi dvije strane postigle dogovor o trajnom prekidu rata.

Prema istom prijedlogu, nuklearni pregovori započeli bi tek u kasnijoj fazi, nakon što se moreuz ponovo otvori i blokada bude ukinuta.

Bijela kuća je zaprimila ovaj prijedlog, ali za sada nije poznato da li su Sjedinjene Američke Države spremne da ga razmotre.

- Ovo su osjetljivi diplomatski razgovori i SAD neće pregovarati putem medija. Kao što je predsjednik rekao, Sjedinjene Američke Države drže karte u rukama i sklopit će samo dogovor koji stavlja američki narod na prvo mjesto, nikada ne dozvoljavajući Iranu da ima nuklearno oružje - izjavila je za Axios glasnogovornica Bijele kuće Olivija Vejls (Olivia Wales).

Diplomatski proces trenutno je u zastoju, a unutar iranskog rukovodstva postoje podjele o tome koje nuklearne ustupke bi trebalo ponuditi. Ovaj prijedlog pokušava zaobići to pitanje kako bi se došlo do bržeg dogovora.

Ipak, ukidanje blokade i završetak rata značili bi da predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) gubi značajan utjecaj u budućim pregovorima o uklanjanju iranskih zaliha obogaćenog urana i uvjeravanju Teherana da obustavi obogaćivanje – što su dva ključna ratna cilja njegove administracije.

Prema riječima tri američka zvaničnika, očekuje se da će Tramp u ponedjeljak održati sastanak u Situacijskoj sobi s vodećim timom za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Jedan od izvora naveo je da će se razgovarati o zastoju u pregovorima i mogućim narednim koracima.

Ograničenje izvoza nafte

U intervjuu za Fox News u nedjelju, Tramp je nagovijestio da želi nastaviti pomorsku blokadu koja ograničava iranski izvoz nafte, s ciljem da u narednim sedmicama izvrši dodatni pritisak na Teheran.

- Kada vam ogromne količine nafte teku kroz sistem... ako se iz bilo kojeg razloga ova naftovodna linija zatvori jer je ne možete staviti u kontejnere ili brodove... ono što se dogodi je da ta naftovodna linija eksplodira iznutra. ... Kažu da imaju samo oko tri dana prije nego što se to dogodi - rekao je Tramp.

Zastoj u pregovorima između SAD-a i Irana dodatno se produbio tokom vikenda, nakon što je posjeta iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi) Pakistanu završena bez konkretnog napretka.

Bez čvrstih obećanja

Bijela kuća je ranije najavila da će se Trampovi izaslanici Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner) sastati s Aragčijem u Islamabadu, ali iranska strana nije željela dati čvrsta obećanja. Tramp je za Axios izjavio da je zbog takvog stava odlučio otkazati putovanje.

- Ne vidim smisao slanja na 18-satni let u trenutnoj situaciji. Predugo je. Možemo to učiniti i telefonom. Iranci nas mogu nazvati ako žele. Nećemo putovati samo da bismo sjedili tamo - rekao je Tramp.

U nedjelju je Aragči u Muskatu razgovarao s omanskim zvaničnicima o Hormuškom moreuzu, nakon čega se vratio u Islamabad na drugu rundu pregovora.