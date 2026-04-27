Tramp: Napadač je bio tako brz da bi ga NFL trebao pozvati, nisam pedofil niti silovatelj

U intervjuu za CBS, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) komentarisao je napad koji se dogodio tokom večere u organizaciji Bijele kuće, navodeći da je napadač bio bolesna osoba te da su tvrdnje iz njegovog manifesta lažne.
Govoreći o napadaču, Tramp je istakao da je, čitajući manifest koji je ostavio iza sebe, stekao utisak da se radi o osobi koja je najprije bila radikalni kršćanin i vjernik, a zatim postala antikršćanin.
- Njegova porodica, bila je jako zabrinuta. On je vjerovatno bio prilično bolestan čovjek. Nisam bio zabrinut. Razumijem život. Živimo u ludom svijetu - rekao je Tramp.
Na pitanje o tome kako je prva dama Melanija Tramp (Melania Trump) doživjela napad, predsjednik je kazao da je bila vidno uznemirena, ali da ne želi ulaziti u detalje jer, kako je naveo, "ljudi ne vole kada se kaže da su bili uplašeni".
- Želio sam vidjeti šta se dešava, a nisam im to olakšavao. Želio sam vidjeti šta se dešava. I do tada smo počeli shvatati da je možda to ozbiljan problem, drugačija vrsta problema, ozbiljan problem. I drugačiji od normalne buke iz plesne dvorane, koju stalno čujete. I bio sam okružen sjajnim ljudima. I vjerovatno sam ih natjerao da se ponašaju malo sporije. Rekao sam: "Čekaj malo, čekaj malo. Daj da vidim. Čekaj malo - rekao je Tramp.
Opisujući kako je napadač brzo prošao kroz više sigurnosnih prstenova, Tramp je naglasio da je brzina njegovog kretanja bila izuzetna.
- Znate, pretrčao je 45 jardi, kažu i jednostavno je krenuo, a onda bum, probio se. Mislim, trčao je kao lud. Mislim da bi ga NFL trebao potpisati. Bio je brz. Kada pogledate snimak, gotovo je kao mutno. Ali bilo je nevjerovatno jer čim su to vidjeli, mogli ste ih vidjeti kako vade pištolje. Bili su toliko profesionalni. Naciljali su pištolje i odmah su ga oborili - rekao je Tramp.
Osvrćući se na manifest koji je napadač Kol Alen (Cole Allen) poslao svojoj porodici, a u kojem je iznio niz optužbi na račun predsjednika, Tramp je kazao da je čekao da javnost sama zaključi o kakvoj se osobi radi.
- Ja nisam silovatelj. Nisam nikoga silovao. Nisam pedofil. Oprostite. Oprostite. Nisam pedofil. Jeste li pročitali te gluposti od neke bolesne osobe? Povezali su me sa svim stvarima koje nemaju nikakve veze sa mnom. Potpuno sam oslobođen. Vaši prijatelji s druge strane tanjira su oni koji su bili uključeni, recimo, u Epstina ili druge stvari - rekao je Tramp.
Intervju je dodatno eskalirao nakon što je novinarka Nora O'Donel (Norah O'Donnell) nastavila čitati dijelove manifesta, na šta je Tramp reagovao negodovanjem, poručivši da bi se trebala stidjeti zbog iznošenja takvih tvrdnji.
- Pa, znate, vratite se 20 godina unazad, 40 godina, 100 godina, 200 godina, 500 godina, to je oduvijek bilo tu. Ljudi bivaju ubijani. Ljudi bivaju povrijeđeni. Ljudi bivaju povređeni. I nisam siguran da je to sada više nego što je bilo. Mislim da je govor mržnje demokrata mnogo više opasan - zaključio je Tramp.