Tramp: Napadač je bio tako brz da bi ga NFL trebao pozvati, nisam pedofil niti silovatelj

U intervjuu za CBS, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) komentarisao je napad koji se dogodio tokom večere u organizaciji Bijele kuće, navodeći da je napadač bio bolesna osoba te da su tvrdnje iz njegovog manifesta lažne. Govoreći o napadaču, Tramp je istakao da je, čitajući manifest koji je ostavio iza sebe, stekao utisak da se radi o osobi koja je najprije bila radikalni kršćanin i vjernik, a zatim postala antikršćanin. - Njegova porodica, bila je jako zabrinuta. On je vjerovatno bio prilično bolestan čovjek. Nisam bio zabrinut. Razumijem život. Živimo u ludom svijetu - rekao je Tramp.

Na pitanje o tome kako je prva dama Melanija Tramp (Melania Trump) doživjela napad, predsjednik je kazao da je bila vidno uznemirena, ali da ne želi ulaziti u detalje jer, kako je naveo, "ljudi ne vole kada se kaže da su bili uplašeni". - Želio sam vidjeti šta se dešava, a nisam im to olakšavao. Želio sam vidjeti šta se dešava. I do tada smo počeli shvatati da je možda to ozbiljan problem, drugačija vrsta problema, ozbiljan problem. I drugačiji od normalne buke iz plesne dvorane, koju stalno čujete. I bio sam okružen sjajnim ljudima. I vjerovatno sam ih natjerao da se ponašaju malo sporije. Rekao sam: "Čekaj malo, čekaj malo. Daj da vidim. Čekaj malo - rekao je Tramp. Opisujući kako je napadač brzo prošao kroz više sigurnosnih prstenova, Tramp je naglasio da je brzina njegovog kretanja bila izuzetna.

- Znate, pretrčao je 45 jardi, kažu i jednostavno je krenuo, a onda bum, probio se. Mislim, trčao je kao lud. Mislim da bi ga NFL trebao potpisati. Bio je brz. Kada pogledate snimak, gotovo je kao mutno. Ali bilo je nevjerovatno jer čim su to vidjeli, mogli ste ih vidjeti kako vade pištolje. Bili su toliko profesionalni. Naciljali su pištolje i odmah su ga oborili - rekao je Tramp. Osvrćući se na manifest koji je napadač Kol Alen (Cole Allen) poslao svojoj porodici, a u kojem je iznio niz optužbi na račun predsjednika, Tramp je kazao da je čekao da javnost sama zaključi o kakvoj se osobi radi.