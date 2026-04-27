Najmanje 11 mrtvih u Gazi: Novi izraelski napadi, među žrtvama i policajci i civili

Najmanje 11 Palestinaca poginulo je u petak u izraelskim napadima na više lokacija u Pojasu Gaze, među kojima su Khan Younis, Beit Lahia i grad Gaza, uprkos prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine.

Prema saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova u Gazi, u Khan Younisu je pogođeno policijsko vozilo, pri čemu je ubijeno sedam osoba. Među njima su bila dvojica policajaca, dvojica pripadnika pomoćne policije te troje civila.

Na sjeveru Pojasa Gaze, u Beit Lahiji, medicinski izvori navode da su u napadu na kuće u blizini bolnice Kamal Adwan poginule jedna žena i jedno dijete, dok je šest osoba ranjeno.

Ranije tokom dana, prema istom ministarstvu, u napadu na policijsku patrolu kod stanice Sheikh Radwan u Gaza Cityju ubijena su dvojica policajaca, a još dvojica su ranjena.

Ministarstvo je oštro osudilo, kako su naveli, "kontinuiranu šutnju" međunarodnih organizacija, posebno Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, zbog napada na civilno policijsko osoblje. U saopćenju se ističe da takvi napadi predstavljaju "saučesništvo koje ohrabruje daljnja kršenja protiv civilnog tijela zaštićenog međunarodnim pravom", uz tvrdnju da nema opravdanja za gađanje policijskih snaga koje pružaju osnovne usluge stanovništvu.

Medicinski izvori i očevici navode da su mete napada bila područja izvan zona koje su predviđene sporazumom o prekidu vatre za izraelsko vojno raspoređivanje. Napadi se dešavaju u kontekstu optužbi vlasti u Gazi za stalna kršenja primirja koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine, nakon rata u kojem je, prema navodima, poginulo više od 72.000 Palestinaca, a ranjeno više od 172.000 ljudi, većinom žena i djece.

Vladin ured za medije u Gazi saopćio je 14. aprila da je Izrael do sada počinio oko 2.400 kršenja primirja, uključujući ubistva, hapšenja, blokade i politiku izgladnjivanja. Ministarstvo zdravstva u Gazi tvrdi da su ta kršenja dovela do smrti 972 Palestinca i ranjavanja još 2.235 osoba.