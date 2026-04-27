Sigurnosni propusti nakon pucnjave: Tajna služba pod pritiskom da pooštri zaštitu Trampa i zvaničnika

Američke sigurnosne službe pokrenule su preispitivanje zaštitnih mjera nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru u blizini večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu (Washingtonu), događaja kojem su prisustvovali predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), članovi kabineta i kongresmeni.

Prema navodima bivših agenata Tajne službe i američkih zvaničnika za Reuters, agenti su u subotu navečer zaustavili osumnjičenog prije nego što je uspio doći do podrumskog nivoa hotela Vašington Hilton, gdje je Tramp trebao održati govor. Ipak, činjenica da su pojedini gosti mogli čuti pucnje ispaljene prema agentu Tajne službe otvorila je pitanje kako je napadač uopće uspio prići tako blizu visoko zaštićenom događaju.

Preliminarne procjene ukazuju da bi sigurnosni perimetar oko predsjednika na velikim javnim skupovima mogao biti dodatno proširen, iako bi to moglo otežati pristup javnosti.

Detektori metala

Na večeri su gosti morali proći detektore metala tek pri ulasku u balsku dvoranu, dok je za ulazak u hotel bila dovoljna karta.

Osoba upoznata s organizacijom događaja navela je da su pojedini pokušali ući i s prošlogodišnjim kartama, dok zvaničnici tvrde da je muškarac iz Kalifornije možda zaobišao osnovne kontrole tako što se u hotel prijavio nekoliko dana ranije.

Bivši agent Tajne službe Bil Gejdž (Bill Gage) ocijenio je da će revizija vjerovatno uključivati pomjeranje detektora metala dalje od sale i širenje vanjskog sigurnosnog prstena. Kako je rekao: "Tajna služba će morati pronaći način da bolje osigura velike hotele, čak i ako to bude smetalo gostima i samom hotelu."

Problemi u evakuaciji

Pucnjava je pokazala i probleme u evakuaciji drugih visokih zvaničnika. Prema Reutersu, Tramp je sklonjen sa scene nešto više od 30 sekundi nakon posljednjih hitaca, dok je Robert F. Kenedi Džunior (Robert F. Kennedy Jr.) izašao tek nakon najmanje 100 sekundi, a Marko Rubio (Marco Rubio) i Pit Hegset (Pete Hegseth) nakon oko 150 sekundi.