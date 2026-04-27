Dva bivša premijera planiraju rušenje Benjamina Netanjahua: Da li je to njegov kraj?

Dvojica nekadašnjih premijera Izraela objavila su da će nastupiti zajedno na izborima koji se očekuju do kraja ove godine, s ciljem da smijene dugogodišnjeg premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua).

Sporazum o rotaciji

Naftali Benet (Bennett) i Hair Lapid (Yair Lapid), koji su nekada funkcionisali kroz sporazum o rotaciji premijerske pozicije, obznanili su plan o spajanju svojih partija u jedinstvenu političku grupaciju na čelu sa Benetom.

Ova inicijativa pokrenuta je kako bi se okupila opozicija koja je proteklih godina bila razjedinjena.

- Ovaj potez ima za cilj ujediniti blok, okončati unutrašnje podjele i usmjeriti sve napore na pobjedu na ključnim predstojećim izborima - saopćila je Lapidova stranka Ješ (Yesh Atid).

Naknadni izbori

Ovaj dvojac je već predvodio koalicionu vladu uspostavljenu 2021. godine, čime je tada prekinuta Netanjahuova vladavina duga više od desetljeća.

Prema tadašnjem dogovoru, Benet je bio premijer prvu godinu, dok koalicija nije propala, nakon čega je Lapid vršio tu dužnost posljednjih pola godine.