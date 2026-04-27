Dva bivša premijera planiraju rušenje Benjamina Netanjahua: Da li je to njegov kraj?

Dvojica nekadašnjih premijera Izraela objavila su da će nastupiti zajedno na izborima koji se očekuju do kraja ove godine, s ciljem da smijene dugogodišnjeg premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua).
Sporazum o rotaciji
Naftali Benet (Bennett) i Hair Lapid (Yair Lapid), koji su nekada funkcionisali kroz sporazum o rotaciji premijerske pozicije, obznanili su plan o spajanju svojih partija u jedinstvenu političku grupaciju na čelu sa Benetom.
Ova inicijativa pokrenuta je kako bi se okupila opozicija koja je proteklih godina bila razjedinjena.
- Ovaj potez ima za cilj ujediniti blok, okončati unutrašnje podjele i usmjeriti sve napore na pobjedu na ključnim predstojećim izborima - saopćila je Lapidova stranka Ješ (Yesh Atid).
Naknadni izbori
Ovaj dvojac je već predvodio koalicionu vladu uspostavljenu 2021. godine, čime je tada prekinuta Netanjahuova vladavina duga više od desetljeća.
Prema tadašnjem dogovoru, Benet je bio premijer prvu godinu, dok koalicija nije propala, nakon čega je Lapid vršio tu dužnost posljednjih pola godine.
Naknadni izbori su na vlast ponovo doveli Netanjahua, nakon čega je Lapid postao lider opozicije, a Benet se privremeno povukao iz politike.
I pored bitnih razlika, njih dvojica su blisko sarađivali tokom zajedničkog mandata.
Analitičari ističu da, iako razlomljena opozicija izraelskog režima ima malo dodirnih tačaka, protivljenje Netanjahuovim potezima predstavlja njihovu ujedinjujuću snagu.
Nezadovoljstvo unutar režima
Vijest o savezu stiže u trenucima oštrog nezadovoljstva unutar režima zbog propusta u upravljanju i zakonskih praznina za koje se krivi Netanjahu i njegovi saradnici u vezi u događanjima od 7. oktobra 2023. godine.
Pritisak na Netanjahua vrše i zvaničnici režima, kao i doseljenici, zbog velikih šteta i ljudskih žrtava koje su uslijedile kao odgovor iranskih i regionalnih pokreta otpora na agresiju Tel Aviva.
Istovremeno, izraelski premijer se već godinama suočava s optužbama za korupciju, mito i prevaru, zbog čega je njegov bliski saveznik, američki predsjednik Donald Tramp (Trump), pokušao intervenisati kako bi mu obezbijedio pomilovanje.