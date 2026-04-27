Iskorištavanje napada u Vašingtonu: Influenseri bliski Trampu u službi promocije njegove plesne dvorane

Nakon pucnjave u hotelu "Washington Hilton", na događaju kojem je prisustvovao i Donald Tramp (Trump), influenseri povezani s njegovim MAGA pokretom reagovali su na specifičan način.

Desničarski krugovi na mreži X iskoristili su vijesti o trećem pokušaju atentata na Trampa kako bi zagovarali odobrenje za izgradnju plesne dvorane u Bijeloj kući.