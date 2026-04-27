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NAKON INCIDENTA

Iskorištavanje napada u Vašingtonu: Influenseri bliski Trampu u službi promocije njegove plesne dvorane

Ovaj građevinski projekt Tramp je predstavio još prošle godine, zbog čega je istočno krilo Bijele kuće već uklonjeno

Donald Tramp. Screenshot

B. S.

27.4.2026

Nakon pucnjave u hotelu "Washington Hilton", na događaju kojem je prisustvovao i Donald Tramp (Trump), influenseri povezani s njegovim MAGA pokretom reagovali su na specifičan način. 

Desničarski krugovi na mreži X iskoristili su vijesti o trećem pokušaju atentata na Trampa kako bi zagovarali odobrenje za izgradnju plesne dvorane u Bijeloj kući.

Ovaj građevinski projekt Tramp je predstavio još prošle godine, zbog čega je istočno krilo Bijele kuće već uklonjeno, ali je proces zaustavio sudija u Vašingtonu (Washington) uslijed proceduralnih grešaka.

Nekoliko sati poslije incidenta, i sam Tramp je na platformi Truth Social sugerisao da odluku treba promijeniti i dozvoliti gradnju, zanemarujući činjenicu da se događaji poput večere dopisnika Bijele kuće uobičajeno održavaju van predsjedničke rezidencije.

Američki mediji izvještavaju da je Ministarstvo pravde, neposredno nakon pucnjave, uputilo zahtjev sudu za povlačenje zabrane.

Time bi se Trampovoj administraciji omogućio nastavak radova na dvorani, uprkos tome što i dalje ne posjeduju potrebne dozvole nadležnih institucija za taj poduhvat.

# PUCNJAVA
# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
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