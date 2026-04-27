Peter Mađar ide u Brisel: Mađarska traži deblokadu 10 milijardi eura iz EU fondova

Novoizabrani premijer Mađarske Peter Mađar (Magyar) najavio je odlazak u Brisel na razgovore s predstavnicima Evropske komisije kako bi se pokušala deblokirati sredstva koja su ranije zamrznuta zbog spora s prethodnom vlašću.

Prema njegovim riječima, radi se o hitnom pitanju jer zemlja rizikuje gubitak oko 10 milijardi eura iz EU fondova ako se ne postigne dogovor u kratkom roku.

Fokus na reforme i EU sredstva

Nova vlada planira djelovati u nekoliko ključnih oblasti kako bi ispunila uslove Evropske unije. Među prioritetima su borba protiv korupcije, jačanje slobode medija i osiguranje veće nezavisnosti institucija.

Cilj je da se što prije obnovi povjerenje Brisela i spriječi dalji gubitak evropskih sredstava.

Kraj dugog političkog razdoblja

Dolaskom nove vlasti završena je višegodišnja politička dominacija prethodnog premijera, tokom koje su odnosi s EU bili opterećeni stalnim sporovima oko vladavine prava.

Novi parlament ima mogućnost da mijenja zakone u oblastima pravosuđa, javnih nabavki i medija, koje su bile u centru ranijih nesuglasica s Evropskom unijom.

Ekonomski pritisak

Mađarska ekonomija već duže vrijeme bilježi slabu dinamiku rasta, što dodatno povećava važnost deblokade evropskih sredstava za stabilizaciju finansijske situacije u zemlji.