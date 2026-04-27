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BIVŠI PREDSJEDNIK

Oglasio se Obama nakon pokušaja atentata na Trampa: Ne treba donositi preuranjenje zaključke

Iako još nemamo sve detalje o motivima pucnjave, na svima nama je da odbacimo ideju da nasilje ima bilo kakvo mjesto u našoj demokraciji

Barak Obama. Screenshot / Youtube

M. P.

27.4.2026

Bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack Obama) pozvao je na smirenost i odbacivanje političkog nasilja nakon pucnjave koja se dogodila u subotu navečer tokom večere dopisnika Bijele kuće, u kojoj je povrijeđen pripadnik Tajne službe.

Incident se dogodio oko 20:30 sati ispred hotela Washington Hilton, gdje je napadač pokušao probiti sigurnosni punkt te je došlo do razmjene vatre s agentima. Aktualni predsjednik Donald Tramp brzo je evakuiran, dok su se uzvanici sklonili na sigurno.

Vlasti su osumnjičenika identificirale kao 31-godišnjeg Kola Tomasa Alena (Colea Tomasa Allena) iz Kalifornije, koji je nekoliko dana ranije doputovao u Vašington (Washington). Prema navodima istražitelja, djelovao je sam, a kod njega je pronađeno više komada oružja, uključujući sačmaricu, pištolj i noževe. Jedan agent pogođen je u prsa, ali je preživio zahvaljujući zaštitnom prsluku.

Prema federalnim dužnosnicima, Alen je ostavio pisani manifest u kojem se opisuje kao "prijateljski federalni atentator" te navodi da mu je cilj bio napad na dužnosnike Trampove administracije i Trampa samog. Istraga je u toku, a nadležne službe, uključujući FBI i Tajnu službu, analiziraju njegovu pozadinu, komunikaciju i motive.

Napad se tretira kao pokušaj atentata, a američko Ministarstvo pravosuđa ocijenilo ga je kao još jedan pokušaj napada na predsjednika Trampa, nakon ranijih incidenata 2024. godine.

Obama se oglasio putem društvene mreže X, poručivši kako javnost ne bi trebala donositi preuranjene zaključke te naglasio važnost demokratskih vrijednosti.

- Iako još nemamo sve detalje o motivima pucnjave, na svima nama je da odbacimo ideju da nasilje ima bilo kakvo mjesto u našoj demokraciji - napisao je Obama, dodajući kako je incident podsjetnik na hrabrost i žrtvu pripadnika Tajne službe.

Pucnjava je dodatno potaknula raspravu o sigurnosnim protokolima na velikim političkim događajima, osobito onima koji se održavaju izvan kompleksa Bijele kuće. Večera dopisnika odmah je prekinuta, a organizatori su najavili da će biti ponovno održana u roku od 30 dana.

Istraga se nastavlja, a očekuje se i detaljna revizija sigurnosnih mjera za buduće događaje s visokim dužnosnicima.

# BARACK OBAMA
# DONALD TRUMP
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