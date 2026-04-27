Oglasio se Obama nakon pokušaja atentata na Trampa: Ne treba donositi preuranjenje zaključke

Bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack Obama) pozvao je na smirenost i odbacivanje političkog nasilja nakon pucnjave koja se dogodila u subotu navečer tokom večere dopisnika Bijele kuće, u kojoj je povrijeđen pripadnik Tajne službe.

Incident se dogodio oko 20:30 sati ispred hotela Washington Hilton, gdje je napadač pokušao probiti sigurnosni punkt te je došlo do razmjene vatre s agentima. Aktualni predsjednik Donald Tramp brzo je evakuiran, dok su se uzvanici sklonili na sigurno.

Vlasti su osumnjičenika identificirale kao 31-godišnjeg Kola Tomasa Alena (Colea Tomasa Allena) iz Kalifornije, koji je nekoliko dana ranije doputovao u Vašington (Washington). Prema navodima istražitelja, djelovao je sam, a kod njega je pronađeno više komada oružja, uključujući sačmaricu, pištolj i noževe. Jedan agent pogođen je u prsa, ali je preživio zahvaljujući zaštitnom prsluku.

Prema federalnim dužnosnicima, Alen je ostavio pisani manifest u kojem se opisuje kao "prijateljski federalni atentator" te navodi da mu je cilj bio napad na dužnosnike Trampove administracije i Trampa samog. Istraga je u toku, a nadležne službe, uključujući FBI i Tajnu službu, analiziraju njegovu pozadinu, komunikaciju i motive.

Napad se tretira kao pokušaj atentata, a američko Ministarstvo pravosuđa ocijenilo ga je kao još jedan pokušaj napada na predsjednika Trampa, nakon ranijih incidenata 2024. godine.