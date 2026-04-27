Tramp o porukama napadača: "Nisam pedofil, nisam silovatelj"

Govoreći o trenutku pucnjave, Tramp je rekao da nije bio posebno uplašen, dodajući da “živi u svijetu koji je lud”. Također je opisao trenutak kada je shvatio da se nešto dešava, primijetivši reakcije ljudi u sali i supruge.

U intervjuu za CBS News, Tramp je rekao da ne zna da li je bio direktna meta, te da je napadač bio “radikalizovan i mentalno nestabilan”. Naglasio je da je porodica napadača ranije izražavala zabrinutost.

Istražitelji navode da je 31-godišnji napadač iz Kalifornije prije napada poslao poruku porodici, u kojoj je iznio prijetnje članovima Trampove administracije.

Događaj se desio u istom hotelu gdje je prije decenija pokušan atentat na predsjednika Ronalda Reagana.

Na večeri dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu (Washingtonu) došlo je do incidenta kada je napadač probio sigurnosni prsten, nakon čega je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) evakuisan zajedno s prvom damom, potpredsjednikom i više od 2500 gostiju.

Gospodine predsjedniče, znate li jeste li vi bili meta napadača?

Ne znam. Meni je zvučalo... Pročitao sam manifest, koji je... on je radikaliziran. Bio je kršćanin, vjernik, a onda je postao antikršćanin, i jako se promijenio. Prolazio je kroz puno toga, prema onome što je napisao. Njegov brat se žalio na njega i mislim da ga je prijavio policiji. I njegova sestra se isto žalila na njega. Njegova obitelj bila je jako zabrinuta. Bio je vjerojatno prilično bolestan tip.

Bila sam u dvorani nedaleko od vas, gospodine predsjedniče. Moglo se čuti nešto što je zvučalo kao pucnjevi ili metež. Ljudi u blizini mogli su osjetiti miris baruta. Svi su se bacili na pod. Koliko ste bili zabrinuti da će biti ozlijeđenih?

Nisam bio zabrinut. Razumijem život. Živimo u ludom svijetu.

Sjedili ste ondje pokraj prve dame. Zabavljač po imenu Oz Pearlman razgovarao je s vama. Poznat je kao Mentalist. Kada ste znali da nešto nije u redu?

Otprilike tada. Zapravo, možete vidjeti izraz na licu prve dame. I vaša predsjednica večeri, predsjednica, ili predsjedavajuća, ili oboje, koja je, usput rečeno, odlično radila...

Vaša saradnica, da. Bila je sjajna osoba. Pitali su za ime Karolineina djeteta, koje on, pretpostavljam, nije znao. Ali uspio ga je pogoditi.

Vaša glasnogovornica očekuje dijete i... on je pokušavao pogoditi ime bebe...

Tako je.

...ime.

Tako je.

Spomenuli ste prvu damu, njezino lice. Izgledala je vrlo uznemireno.

Bila je...

Je li bila uplašena?

Pa, ne želim to reći, a ljudi ne vole kad se kaže da su bili uplašeni. Ali svakako, mislim, tko ne bi bio kad imate takvu situaciju? Mislim da je shvatila i prije nego drugi da je to metak. Pustili su mi snimku i, znate, prilično dobar krupni plan. I izgledala je vrlo uznemireno zbog onoga što se upravo dogodilo, znate? Zašto ne bi bila?

Vidite kako se osiguranje brzo kreće, u nekoliko sekundi, hvata potpredsjednika za kaput, podiže ga, izvodi ga van. Zatim ulazi protunapadna jedinica. Trebalo im je deset sekundi da vas okruže, gospodine predsjedniče, a zatim 20 sekundi da vas izvedu. Izgledalo je haotično. Što se događalo?

Htio sam vidjeti što se događa i nisam im to baš olakšavao. I do tada smo počeli shvaćati da je možda riječ o ozbiljnom problemu, drukčijoj vrsti problema, lošem problemu. I drukčijem od uobičajene buke iz plesne dvorane, koju stalno čujete. Bio sam okružen sjajnim ljudima. I vjerovatno sam ih natjerao da djeluju malo sporije. Rekao sam: "Čekajte malo, čekajte malo. Dajte da vidim. Čekajte malo." Dakle, znate, govorim momcima da...

Baš u tom trenutku kad izgleda kao da nekako padate sa Službom, govorili ste im da čekaju?

Pa, ne, dogodilo se to da sam onda počeo hodati s njima. Okrenuo sam se, počeo sam hodati, a oni su rekli: "Molim vas, spustite se. Molim vas, lezite na pod." Pa sam se spustio i prva dama se također spustila. Ali agenti su nas zamolili da se spustimo dok sam hodao. Drugim riječima, bio sam...

Željeli su gotovo da ispužete van...

Stajao sam... uglavnom. Stajao sam, a onda sam se okrenuo u suprotnom smjeru i počeo uglavnom hodati vani, prilično uspravno, malo pognut jer oni... znate, ne želim baš stajati previsoko. Ali hodao sam van. Bio sam negdje na pola puta kad su rekli: "Molim vas, spustite se na pod. Molim vas, spustite se na pod." Pa sam se spustio na pod. Isto je učinila i prva dama.

Šta ste tada pomislili? Šta je rekla prva dama?

Pa, pomislio sam: "Znate, prošao sam kroz ovo već nekoliko puta." A ona... Sjajno se držala. Mislim, ona je vrlo snažna, pametna. Shvatila je. Znala je što se događa. Slušala je. I ja sam, usput rečeno.

Zato što je ovo bilo prvi put...

Kad su rekli "Dolje", to je značilo nevolju. I očito sam ja predsjednik, i poslušao sam što su rekli: "Molim vas, spustite se. Gospodine, molim vas, spustite se." Tako da sam hodao na pola puta, a onda sam se spustio na kraju jer smo još imali malo puta gdje ste izloženi plesnoj dvorani, okolini. I onda sam ustao i otišli smo neko vrijeme u prostoriju za zadržavanje i pokušao sam ih nagovoriti da se događaj nastavi, ako je moguće.

Htjeli ste se vratiti unutra.

Jesam. Zaista jesam.

Može se vidjeti kako napadač trči kroz detektore metala. I ispalio je jedan ili dva metka.

Da. Njegova brzina bila je zapravo prilično nevjerojatna.

Kako se toliko približio...

Pa...

Uz toliko osiguranja posvuda?

Reći ću... kažem to jer sam veliki obožavatelj tih ljudi, pripadnika snaga reda. I, znate, neki od tih ljudi možda jesu ludi, ali nisu glupi i shvate stvari. Znate, pretrčao je 45 jardi, kažu, a onda bum, probio se. Mislim, trčao je kao... mislim da bi ga NFL trebao angažirati. Bio je brz. Kad to gledate na snimci, gotovo je kao mrlja. Ali bilo je nevjerojatno jer čim su to vidjeli, mogli ste vidjeti kako izvlače oružje. Bili su tako profesionalni. Uperili su oružje, a onda su ga odmah srušili.

Vidio sam dvoranu koja je bila potpuno ujedinjena. Na jedan način, bilo je vrlo lijepo...

Mislite li da će to promijeniti vaš odnos s medijima?

Pa, gledajte, iz kojeg god razloga, ne slažemo se oko puno tema. Mi govorimo o kriminalu. Ja sam vrlo oštar prema kriminalu čini se da mediji nisu. Nisu toliko mediji, nego mediji plus demokrati jer su gotovo jedno te isto. To je, ono, najluđa stvar. Imam najčvršću granicu koju smo ikad imali u zemlji. Imamo vrlo čvrstu granicu.

Takozvani manifest zastrašujuće je čitati, gospodine predsjedniče. Čini se da u njemu navodi motiv. Napisao je ovo, citiram: "Dužnosnici administracije, oni su mete." I napisao je i ovo: "Više nisam spreman dopustiti pedofilu, silovatelju i izdajniku da mi ruke premaže svojim zločinima." Kakva je vaša reakcija na to?

Pa, čekao sam da to pročitate jer sam znao da hoćete jer ste... vi ste... vi ste užasni ljudi. Užasni ljudi. Da, to je napisao. Ja... ja nisam silovatelj. Nikoga nisam silovao.

Mislite li da je mislio na vas?

Nisam pedofil. Oprostite. Oprostite. Nisam pedofil. Čitate to smeće neke bolesne osobe? Povezan sam sa svim... stvarima koje nemaju nikakve veze sa mnom. Bio sam potpuno oslobođen. Vaši prijatelji s druge strane ploče su oni koji su bili umiješani u, recimo, Epsteina ili druge stvari. Ali rekao sam sam sebi: "Znate, napravit ću ovaj intervju i oni će vjerovatno"... Pročitao sam manifest. Znate, on je bolesna osoba. Ali trebali biste se sramiti što to čitate jer ja nisam ništa od toga.

Gospodine predsjedniče, to su riječi napadača...

I nikad nisam... oprostite. Oprostite. Ne biste to trebali čitati u 60 Minutes. Vi ste sramota. Ali nastavite. Završimo intervju.

Druga stvar koju je napisao, u...

Vi... vi ste sramotni.

Druga stvar u manifestu za koju mislim da vrijedi pogledati u smislu utvrđivanja njegova motiva jest da je u hotelu boravio od petka. Prijavio se, rekao je da je izviđao mjesto i napisao: "Što, dovraga, radi Tajna služba?" I napisao je ovo, citiram: "Očekivao sam sigurnosne kamere na svakom zavoju, ozvučene hotelske sobe, naoružane agente svakih deset stopa, detektore metala posvuda. Dobio sam ništa." Napisao je: "Ovakva razina nesposobnosti je luda." Gospodine, vi ste već imali dva pokušaja...

Pa, i on je bio prilično nesposoban, jer je uhvaćen. I uhvaćen je prilično lako. Rekao bih da je i on bio prilično nesposoban. Znate, mogu uzeti bilo koji događaj koji ima veze sa sigurnošću ili bilo čim drugim. Ja... uvijek mogu naći zamjerku. Ti momci su sinoć napravili dobar posao. Napravili su stvarno dobar posao.

Spominjem to jer, opet, njegov motiv. Vi ste to spomenuli. Imao je račune na društvenim mrežama s anti-Trampovskom i antikršćanskom retorikom.

Zašto ne pročitate sve anti-Trampovsko? Zašto to ne pročitate? Upravo ste to učinili, pa zašto ne pročitate?

Pa, imao je puno antikršćanske retorike. Bio je dio skupine koja se zove Wide Awakes. Sudjelovao je na prosvjedu No Kings u Kaliforniji.

No Kings, da.

Šta vam je osiguranje reklo o tome koji su možda bili njegovi motivi?

Pa, vidite, oni... taj dio... razlog zbog kojeg imate takve ljude je to što imate ljude koji rade No Kings. Ja nisam kralj. Ono što jesam... da sam kralj, ne bih imao posla s vama.

Na večeri je sinoć bio i vaš sekretar Robert F. Kenedy mlađi Ondje je bila i njegova sestra Keri Kenedi. Oboje su svjedočili atentatu na svog oca i svog ujaka.

Tako je.

Ondje je bila Erika Kirk. Ondje je bio čelnik većine u Zastupničkom domu Stiv Skalis. Političko nasilje dotaknulo je toliko ljudi u toj dvorani. Postoji li nešto što vi kao predsjednik možete učiniti? Što se može učiniti da se promijeni smjer?

Pa, znate, vratite se 20 godina, 40 godina, 100 godina, 200 godina, 500 godina, uvijek je toga bilo. Ljudi bivaju ubijeni. Ljudi bivaju ozlijeđeni. Ljudi stradaju. I nisam siguran da toga sada ima više nego prije. Mislim da je govor mržnje demokrata, mnogo više, vrlo opasan. Stvarno mislim da je vrlo opasan za zemlju.

Posvećeni ste tome da se ovaj događaj s Večerom dopisnika iz Bijele kuće održi, radi se o slobodi medija.

Želim da oni to naprave, jer ne želim vidjeti da se otkaže. Mislim da je stvarno loše da luda osoba može otkazati nešto ovakvo. Ima sjajnih ljudi i u medijima, mogu ih imenovati, ali ne želim... ne želim osramotiti vašu emisiju. Imamo neke sjajne ljude u medijima, neke vrlo poštene ljude, i ljude koji su jednostavno na mojoj strani. Ali uglavnom, to su vrlo liberalni ili vrlo progresivni... upotrijebimo riječ liberalni. Nitko nije ozlijeđen. Agent Tajne službe... imao je... razgovarao sam s njim. Imao je pancirku. Nevjerojatno.

On je dobro?

O, sto posto je dobro. Nije htio ići u bolnicu. Stvarno nije. Tražili su od njega da ode, nije htio ići. Rekao je: "Ne moram ići u bolnicu." Ali otišao je jer su ga zamolili da ode.

Znam da Udruženje dopisnika iz Bijele kuće jako cijeni to što ste sinoć došli i što ste poštovali obvezu da to ponovo učinite.

Nadam se da ćemo to ponovno učiniti. Norah, recite im da to pokrenu, i trebali bismo to učiniti u roku od 30 dana, i imat će još više osiguranja, i imat će veći sigurnosni perimetar. Bit će u redu. Ali recite im da to ponovno učine. Ne možemo dopustiti da nešto bude... nije da ja želim ići. Vrlo sam zauzet. Ne treba mi to. Mislim da je vrlo važno da to ponovno učine.