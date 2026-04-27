Video / Pucnjava u Vašingtonu: Dok su se gosti skrivali pod stolove, ovaj čovjek je mirno jeo svoju salatu

Muškarac koji je postao viralan nakon što je snimljen kako mirno jede salatu usred pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće identifikovan je kao Majkl Glanc (Michael Glantz). Riječ je o agentu agencije Creative Artists Agency.

Glanca je na snimku prepoznao CNN-ov medijski analitičar Brajan Stelter (Brian Stelter), koji ga je opisao kao "superagenta". U razgovoru za TMZ, dan nakon incidenta, Glanc je izjavio da se u dvorani hotela Vašington Hilton osjećao sigurno zbog prisustva velikog broja policajaca.

Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje Glanca kako nastavlja večeru dok su drugi gosti tražili zaklon. U prijenosu CNN-a vidi se kako jede salatu koja je poslužena neposredno prije nego što je naoružani muškarac pokušao probiti sigurnosnu kontrolu na svečanoj večeri, nakon čega su se začuli pucnji.

- Ne dešava se tako nešto svaki dan - kratko je prokomentarisao za TMZ.

Istraga u toku

TMZ navodi da Glanc zastupa i poznato lice CNN-a, Volfa Blicera (Wolf Blitzer), koji se u trenutku pucnjave nalazio u neposrednoj blizini napadača.

- Bio sam samo nekoliko metara od njega ispred dvorane. Bilo je zastrašujuće i bučno. Policajci su ga savladali, a zatim me okružili kako bi me zaštitili - ispričao je Blicer za USA Today.

Napadač je identifikovan kao Kol Tomas Alen (Cole Tomas Allen), star 31 godinu. Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche) najavio je da će biti optužen po više tačaka optužnice.

Gostujući u emisiji CBS-a "Face the Nation", Blanš je rekao da policija još istražuje kako je napadač nabavio oružje koje je imao kod sebe. Dodao je i da osumnjičeni "ne sarađuje aktivno" s istražiteljima.

U pucnjavi je povrijeđen jedan agent Tajne službe, ali je u međuvremenu pušten iz bolnice.