Video / Vens je tokom pucnjave evakuisan prije Trampa: Analitičar objasnio zašto

Redoslijed kojim je Tajna služba evakuisala predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance) nakon pucnjave u hotelu u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bijele kuće izazvao je burne reakcije na internetu. Snimak haotičnih trenutaka nakon incidenta u subotu navečer u vašingtonskom hotelu Hilton postao je viralan, a na njemu se vidi kako se gosti skrivaju ispod stolova nakon što su se začuli pucnji neposredno nakon početka godišnjeg događaja. Na društvenim mrežama postavljeno je pitanje da li je Tajna služba dala prednost Vensu u odnosu na Trampa, piše Newsweek. Pucnjava na svečanoj večeri Ovogodišnji događaj bio je pod posebnom pažnjom jer je to bio prvi put da je Tramp prisustvovao večeri otkako je postao predsjednik, u mandatu obilježenom njegovim kritikama novinara. Uz Trampa i Vensa, večeri su prisustvovali i glasnogovornica Bijele kuće Karolajn Levit (Karoline Leavitt), visoki političari, diplomate i novinari.

Pucnji su se začuli u 20:34, a osumnjičeni, identifikovan kao 31-godišnji Kol Tomas Alen (Cole Tomas Allen) iz Kalifornije, navodno je kod sebe imao dva vatrena oružja i noževe te je probio sigurnosnu tačku Tajne službe ispred dvorane. Redoslijed evakuacije izazvao raspravu Snimak objavljen na društvenoj mreži X, koji je podijelio korisnik Kristofer Grin (Christopher Greene) uz poruku "agenti tajne službe hitno su sklonili Džej Di Vensa na sigurno prije Trampa!!!", prikazuje agenta kako hvata Vensa za ramena i odvodi ga s desne strane pozornice. Prema izvještaju CBS Newsa, agenti su dotrčali na pozornicu 12 sekundi nakon pucnjave. U međuvremenu, drugi agent je svojim tijelom zaklonio Trampa, ali je prošlo nekoliko sekundi prije nego što su on i prva dama Melanija Tramp (Melania Trump) sklonjeni. "Predsjednik SAD-a ispraćen je s pozornice 20 sekundi nakon potpredsjednika", izvijestio je CBS News.