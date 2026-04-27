Merc: Iranci su jači nego što se očekivalo, ponižavaju cijelu američku naciju

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države "ponižene" od strane Irana, upozoravajući da sukob vjerovatno neće uskoro završiti.

- Iranci su očito jači nego što se očekivalo, a Amerikanci očito nemaju uistinu uvjerljivu strategiju ni u pregovorima - izjavio je Merc tokom posjete školi u Marsbergu, gradu u njegovoj rodnoj regiji Sauerland.

On je kazao da je "problem s ovakvim sukobima uvijek isti".

- Ne morate samo ući, morate ponovo izaći. To smo vrlo bolno vidjeli u Afganistanu, 20 godina. Vidjeli smo to i u Iraku - kazao je.

On je dodao da su SAD očito ušle u ovaj rat bez ikakve strategije.

- Pogotovo jer Iranci očito vrlo vješto pregovaraju - ili jednostavno vrlo vješto ne pregovaraju. Cijelu naciju ponižava iransko vodstvo. Trenutno je to prilično zamršena situacija. I to nas košta mnogo novca. Ovaj sukob, ovaj rat protiv Irana, ima direktan utjecaj na naš ekonomski učinak - izjavio je kancelar, prenosi dpa.