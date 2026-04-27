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TAKTIKE IZ 80-IH

Hezbolah prijeti Izraelu: "Aktivirat ćemo samoubilačke odrede"

Velike grupe bombaša samoubica raspoređene su na okupiranoj teritoriji prema unaprijed pripremljenim planovima, rekao je izvor

Liban: Izrael nastavlja napade. Platforma X

M. Až.

27.4.2026

Neimenovani vojni zapovjednik Hezbolaha izjavio je za Al Jazeeru Arabic da će se ta grupa "vratiti taktikama iz osamdesetih godina" i aktivirati samoubilačke odrede s ciljem sprječavanja Izraela da uspostavi "uporište". Izjava se odnosi na područja u južnom Libanu koja kontroliše izraelska vojska, piše Al Jazeera.

- Velike grupe bombaša samoubica raspoređene su na okupiranoj teritoriji prema unaprijed pripremljenim planovima - rekao je izvor. "Njihov zadatak je da se sukobe s neprijateljskim oficirima i vojnicima u okupiranim libanskim selima."

U međuvremenu, izraelska vojska saopćila je da izvodi napade na, kako navode, infrastrukturu Hezbolaha u južnom i istočnom Libanu, uključujući dolinu Beka. S terena stižu izvještaji o udarima na više lokacija na jugu zemlje.

Istovremeno, pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je znatno smanjen. Prema dostupnim podacima, u posljednja 24 sata kroz moreuz je prošlo svega sedam brodova, dok je prije izbijanja sukoba dnevni prosjek iznosio oko 140 plovila.

Zastoj u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno pogoršava situaciju. Iranska strana optužuje Vašington za neuspjeh razgovora, dok analitičari upozoravaju da se dvije zemlje trenutno nalaze u pat poziciji bez jasnog izlaza iz krize.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
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