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SIGURNOSNE PROCEDURE

Hotel Vašington Hilton: Radili smo po protokolima Tajne službe tokom noći kad je pokušan napad

Hotel je radio po strogim sigurnosnim protokolima za objekat, u skladu s uputstvima Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, rekao je portparol

Hotel Vašington Hilton. AP

M. Až.

27.4.2026

Hotel Vašington Hilton saopćio je danas da je u subotu postupao po “strogo propisanim” sigurnosnim procedurama kada je muškarac probio obezbjeđenje i ispalio hice iz sačmarice u objektu u kojem je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) prisustvovao večernjem događaju.

- Hotel je radio po strogim sigurnosnim protokolima za objekat, u skladu s uputstvima Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, koja je vodila obezbjeđenje događaja - rekao je portparol hotela Vašington Hilton u saopćenju.

Tajna služba je, prema navodima, koordinirala djelovanje sa više sigurnosnih struktura, uključujući policiju grada Vašingtona, kao i privatno obezbjeđenje hotela, dodao je portparol.

# SAD
# DONALD TRUMP
# VAŠINGTON
# HOTEL HILTON
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