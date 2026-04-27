Hotel Vašington Hilton: Radili smo po protokolima Tajne službe tokom noći kad je pokušan napad

Hotel Vašington Hilton saopćio je danas da je u subotu postupao po “strogo propisanim” sigurnosnim procedurama kada je muškarac probio obezbjeđenje i ispalio hice iz sačmarice u objektu u kojem je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) prisustvovao večernjem događaju.

- Hotel je radio po strogim sigurnosnim protokolima za objekat, u skladu s uputstvima Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, koja je vodila obezbjeđenje događaja - rekao je portparol hotela Vašington Hilton u saopćenju.

Tajna služba je, prema navodima, koordinirala djelovanje sa više sigurnosnih struktura, uključujući policiju grada Vašingtona, kao i privatno obezbjeđenje hotela, dodao je portparol.