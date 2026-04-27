Melanija Tramp traži reakciju ABC-a nakon što ju je Džimi Kimel nazvao "udovicom u iščekivanju"

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp (Melania Trump) zatražila je danas od televizijske kuće ABC da reaguje na izjave voditelja Džimija Kimela (Jimmy Kimmel), koji ju je u svojoj emisiji nazvao "udovicom u iščekivanju". Njegov monolog emitovan je uoči pucnjave na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće tokom vikenda.

- Dosta je. Vrijeme je da ABC zauzme stav. Koliko puta će rukovodstvo ove kuće tolerisati Kimelovo neprihvatljivo ponašanje na štetu naše zajednice - navela je ona u objavi na društvenoj mreži X.

Kimelove šale

Kimel je u svojoj emisiji u četvrtak pravio šale na račun večere dopisnika iz Bijele kuće i ismijavao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) i Melaniju Tramp, nazivajući je, između ostalog, "udovicom u iščekivanju", svega dva dana prije nego što je događaj prekinut pucnjavom.

- Naša prva dama Melanija je ovdje. Pogledajte je, tako je lijepa. Gospođo Tramp, sijate kao udovica u iščekivanju - rekao je Kimel.

On se potom osvrnuo i na njen rođendan 26. aprila, uz šalu o načinu proslave.

- Planira da slavi kod kuće kao i uvijek, gledajući kroz prozor i šapućući: "Šta sam to uradila?" - rekao je Kimel.

Poziv na ukidanje emisije

Kako navodi Fox News, dio najvatrenijih pristalica Trampa pozvao je na ukidanje Kimelove emisije zbog njegovih izjava o prvoj dami.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je u subotu uvečer prisustvovao Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac identifikovan kao Kol Tomas Alen (Colt Thomas Allen) ispalio je više hitaca, nakon čega su prisutni evakuisani.

Osumnjičeni, prema dostupnim informacijama, nema krivični dosije i ranije nije bio poznat policiji.