Trampov rat postaje noćna mora za Europu: "Tri sile su protiv nas, probudite se"

Zbog rasta cijena energije i usporavanja privrede, evropske vlade s ograničenim budžetima sve teže pronalaze mehanizme da zaštite građane od posljedica aktuelnih globalnih potresa. Evropski lideri sve više strahuju da bi sukob Donalda Trampa s Iranom mogao iz ekonomskog šoka prerasti u ozbiljnu političku krizu za već oslabljeni politički centar Evropske unije, piše "Politico".

- Troškovi energije prelijevaju se na cijene hrane, prevoza i stanovanja, što najviše pogađa domaćinstva s nižim i srednjim primanjima - rekao je Šejmus Boland, predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora, koji okuplja sindikate širom Evrope i savjetuje Evropsku komisiju o ekonomskim i radnim politikama.

On je upozorio da takav razvoj događaja stvara političko nepovjerenje, ne samo prema nacionalnim vladama nego i prema sposobnosti evropskih institucija da zaštite građane od vanjskih šokova. Time se, kako je naveo, otvara prostor jačanju protekcionističkih i unutrašnje orijentisanih politika.

Francuska je najveći ulog, ali nije jedini signal da se politički centar u Europi raspada. Pobjeda proruskog bivšeg predsjednika Rumena Radeva u Bugarskoj 20. aprila uznemirila je evropske lidere, dok Rumunija prolazi kroz političku krizu koja bi mogla dovesti do pada proevropske vlade Ilije Bolojana.

U Njemačkoj krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) bilježi rast i cilja nove uspjehe na izborima u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, nakon što je već ostvarila značajan prodor i u zapadnim dijelovima zemlje, daleko od svoje tradicionalne baze na istoku.

Sukob s Iranom bio je jedna od ključnih tema sastanka zamjenika ministara finansija 27 država članica Evropske unije u Atini, gdje se raspravljalo o načinima zaštite ekonomije od posljedica krize bez ulaska u novu dužničku nestabilnost, navode dvojica diplomata Evropske unije upoznata s pripremama.

Njihovi ministri finansija nastaviće razgovore naredne sedmice u Briselu, u trenutku kada ministarstva finansija započinju pripremu nacionalnih budžeta za narednu godinu.

Uzbuna u Evropi

Na dvodnevnom samitu evropskih lidera prošle sedmice na Kipru, kao i na sastanku ekonomskih stručnjaka u Grčkoj, u privatnim razgovorima i javnim istupima ponavljala se ista poruka: evropska ekonomija je već slaba, a udar izazvan sukobom s Iranom prijeti da situaciju učini politički eksplozivnom.

- Kako se blokada Hormuškog moreuza nastavlja, jasno je da se njene posljedice sve više šire i prelijevaju na cijelu ekonomiju - rekao je evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis na marginama Delfskog ekonomskog foruma u Grčkoj.

- Savjetujemo da se koriste privremene i ciljane mjere kako bi se ograničio fiskalni uticaj, jer je fiskalni prostor sada manji nego što je bio nakon pandemije kovida-19 i prve energetske krize 2022. godine, izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu.

Sukob Vašingtona i Teherana nastavlja se nakon što su nedavni pregovori otkazani u posljednjem trenutku. Hormuški moreuz ostaje zatvoren za većinu komercijalnog saobraćaja, što drži cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu.

Napadi koje predvode Sjedinjene Američke Države i Izrael dodatno su pojačali ekonomsku uzbunu u Evropi, iako upozorenja traju već godinama. Bivši šef Evropske centralne banke Mario Dragi još 2024. godine upozorio je da Evropi prijeti "spora agonija" ako lideri ne provedu duboke reforme kako bi sustigli brže rastuće ekonomije Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

- Ne smijemo potcijeniti da je ovo jedinstven trenutak u kojem su američki, ruski i kineski predsjednik izrazito protiv Evropljana - rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron u petak u Atini, gdje je nakon samita Evropske unije razgovarao s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom.

- Zato je ovo trenutak da se probudimo - dodao je.

Kao znak rastućih finansijskih pritisaka, oba lidera su iskoristila sastanak da pozovu na reprogram otplate duga iz plana oporavka Evropske unije nakon pandemije te na novo zajedničko zaduživanje za finansiranje ključnih investicija.

Prijetnja stagflacije

Ekonomija Evrope, koja godinama pokazuje slab rast, sada ulazi u fazu koja se sve više opisuje kao stagflacija. Rast cijena izazvan ratom i energetskim šokovima sudara se sa slabim ekonomskim rastom širom bloka. Ono što se ranije smatralo privremenim poremećajem, sada dobija dugoročniji karakter, ističe Dombrovskis.

- Sučeni smo sa stagflacijom - istovremenim usporavanjem ekonomije i rastom inflacije - rekao je za "Politico".

- Gotovo je sigurno da ćemo u proljetnim prognozama u drugoj polovini maja morati korigovati ekonomsku prognozu naniže.

Njemačka i Italija, koje zajedno čine više od trećine ukupnog bruto domaćeg proizvoda Evropske unije, već su snizile svoje godišnje ekonomske prognoze.

Na samitu prošle sedmice lideri Evropske unije razmatrali su prijedloge Evropske komisije za ublažavanje posljedica energetske krize. Među mjerama su smanjenje poreza na električnu energiju, socijalni programi za ugrožena domaćinstva, smanjenje poreza na dodatu vrijednost, ciljane subvencije za čiste tehnologije, ulaganja u energetske mreže i koordinisano punjenje skladišta gasa.

Međutim, mogućnosti Brisela i nacionalnih vlada, koje su već opterećene dugovima, veoma su ograničene. Mnoge članice Evropske unije i dalje se bore s visokim javnim dugom i deficitima iz perioda pandemijskih mjera.

To ostavlja malo prostora za široke intervencije kakve su korištene tokom pandemije ili nakon ruske invazije na Ukrajinu. Dombrovskis je poručio da Evropska komisija odustaje od neselektivnih i velikih mjera i poziva države članice na "ciljanu i privremenu" pomoć.

Ponovo se otvaraju stare podjele

Sumorna ekonomska slika ponovo otvara jednu od najdubljih podjela u Evropskoj uniji: sukob između fiskalno opreznih sjevernih država i južnih članica koje traže veću finansijsku solidarnost. Pregovori o budžetu Evropske unije vrijednom 1,8 biliona eura za period 2028–2034 postaju glavno političko bojište.

Sjeverne zemlje žele ograničiti potrošnju i više sredstava preusmjeriti u odbranu, dok južne članice insistiraju na jačoj ekonomskoj podršci. Dodatni pritisak stvara i obaveza iz 2028. godine, kada Evropska unija mora početi otplaćivati 25 milijardi eura godišnje zajedničkog duga nastalog tokom pandemije.

- Zadužili smo se tokom kovida. Danas nam neki govore da to moramo brzo vratiti - rekao je Makron. "To je besmisleno."