Rubio: "Ponuda Irana o otvaranju Hormuza je neprihvatljiva za SAD"

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da ponuda Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza pod strogim uslovima nije prihvatljiva za Sjedinjene Američke Države niti za druge države.

Rubio je naglasio da Iran na ovaj strateški plovni put gleda drugačije u odnosu na većinu svijeta, prenio je AP.

- Ono što oni podrazumijevaju pod otvaranjem moreuza jeste da on bude otvoren za plovidbu, sve dok se prolazak kroz njega koordinira s Iranom i dok se dobije njihova dozvola, ili će vas dići u vazduh i naplatiti vam - naveo je američki zvaničnik.

Prema Rubiju, takav pristup ne predstavlja stvarno otvaranje Hormuškog moreuza, koji je međunarodni plovni put.

- Oni ne mogu prikazati kao normalno, niti mi to možemo tolerisati, sistem u kojem Iranci odlučuju ko može koristiti moreuz - kazao je američki državni sekretar u intervjuu za Fox News.

Iran je ranije iznio novi prijedlog Sjedinjenim Američkim Državama kojim bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz i okončao sukob, dok bi se nuklearni pregovori odgodili za kasniju fazu, prenio je Axios pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi prijedlog, koji je SAD-u prenesen preko pakistanskih posrednika, fokusira se prije svega na rješavanje krize oko moreuza i američke blokade.

Kao dio tog prijedloga, primirje bi bilo produženo na duži period ili bi se strane dogovorile o trajnom okončanju rata.