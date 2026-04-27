Video / Ruski napad izazvao izlijevanje 6000 tona suncokretovog ulja u Crno more

Do izlijevanja je došlo nakon požara koji je izbio poslije ruskog napada u subotu.

Prema podacima Državne ekološke inspekcije jugozapadnog okruga Ukrajine, u napadu je oštećena lučka infrastruktura i uništen rezervoar u kojem se nalazilo oko 6000 tona ulja.

Ruski napad na ukrajinski lučki grad Čornomorsk izazvao je veliko izlijevanje suncokretovog ulja u Crno more, saopštile su ukrajinske ekološke vlasti.

Inspektori su utvrdili da se ulje izlilo u lučko područje, pri čemu je na površini mora nastala mrlja veličine oko 400 puta 200 metara.

Hitne službe postavile su zaštitne barijere kako bi spriječile širenje zagađenja, dok su lučke vlasti blokirale odvodne sisteme kako bi se spriječilo dalje oticanje ulja u more.

Ekološka šteta još se procjenjuje

Zagađenje tla nije zabilježeno jer je pogođeni prostor prekriven betonskom podlogom, navedeno je u izvještaju.

Stručni timovi uzeli su uzorke morske vode kako bi se utvrdio obim štete i procijenile dugoročne posljedice po okoliš.

Vlasti su poručile da će konačna procjena biti objavljena nakon što se prikupe svi relevantni podaci.

Rizik za ptice i morski život

Crno more je već duže vrijeme izloženo povećanim ekološkim rizicima od početka ruske invazije, posebno zbog učestalih napada na lučku infrastrukturu.

Iako je suncokretovo ulje manje toksično od nafte, ekološke organizacije poput Greenpeacea upozoravaju da može biti opasno za ptice, jer im prekriva perje, onemogućava let i narušava toplinsku zaštitu, što može dovesti do uginuća.

Također može negativno uticati na morski život, jer bakterije koje razgrađuju ulje troše kisik u vodi.

Ukrajina je jedan od najvećih svjetskih proizvođača suncokretovog ulja i učestvuje sa oko 23 posto u globalnoj proizvodnji te oko trećine svjetskog izvoza.