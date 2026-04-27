Video / Izraelska vojska bagerima uništila solarne panele u kršćanskom selu u Libanu

- Postupci vidljivi na snimku nisu u skladu s vrijednostima izraelske vojske niti s ponašanjem koje se očekuje od njenih pripadnika - poručili su iz izraelske vojske.

Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula istragu nakon što su libanski mediji tokom vikenda objavili snimke na kojima se vidi kako vojni bageri uništavaju solarne panele u kršćanskom selu Debel na jugu Libana.

Dodali su da je slučaj pod istragom i da će, u zavisnosti od rezultata, biti poduzete mjere protiv uključenih vojnika.

Selo nije obuhvaćeno naredbom o evakuaciji

Prema navodima libanskih medija, izraelski vojnici u Debelu su oštetili i vodnu infrastrukturu, kao i kuće, puteve i maslinjake. Debel, zajedno s nekoliko drugih kršćanskih zajednica na jugu Libana, nije bio obuhvaćen naredbama o evakuaciji tokom sukoba s Hezbolahom.

Ministar odbrane Israel Kac ranije je izjavio da će izraelska vojska sravniti sa zemljom sva pogranična sela u Libanu za koja je izdata naredba o evakuaciji, osim kršćanskih zajednica, s ciljem da se spriječi Hezbolah da iz njih izvodi napade na Izrael.

Izraelska vojska, međutim, tvrdi da cilja isključivo infrastrukturu Hezbolaha, za koju navodi da se često nalazi unutar civilnih objekata.

Incident s kipom Isusa

Prošle sedmice jedan izraelski vojnik u Debelu razbio je kip Isusa, što je izazvalo široke osude. Vojnik koji je razbio kip, kao i drugi koji je snimio incident, udaljeni su iz borbenih jedinica i kažnjeni sa 30 dana vojnog zatvora.

Oštećeni kip je zamijenjen novim, koji su donirali vojnici italijanskog kontingenta mirovne misije UNIFIL. Izraelska vojska je nakon toga dostavila i svoj zamjenski kip, ali on je bio manji i drugačijeg izgleda od originala.

Hezbolah je počeo napade na Izrael 2. marta, ubrzo nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom. Izrael je odgovorio intenzivnim zračnim udarima i širenjem prisustva svojih snaga dublje u Liban.

Sukob je 17. aprila ušao u privremeno primirje.

Izraelska vojska tvrdi da je od početka primirja ubila desetine pripadnika Hezbolaha koji su, kako navodi, predstavljali prijetnju njenim snagama, te uništila stotine ciljeva te grupe. Hezbolah, s druge strane, tvrdi da i tokom primirja svakodnevno izvodi napade na izraelske snage na jugu Libana, navodeći da time odgovara na kršenja primirja od strane Izraela.