Bijela kuća za napad na Trampovoj večeri okrivila demokrate i medije

Portparolka Bijele kuće Karolajn Levit (Karoline Leavitt) održala je vanrednu konferenciju za medije povodom napada na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, prekidajući svoj porodiljski dopust. Levit je za napad direktno optužila političke protivnike Donalda Trampa i pojedine medije, tvrdeći da potiču nasilje, te je pozvala Kongres da hitno odobri finansiranje Ministarstva domovinske sigurnosti.

Krivica prebačena na političke protivnike

Levit je konferenciju započela osvrtom na događaj iz subote.

- Subota je trebala biti radosna večer u kojoj s vama, predstavnicima medija, slavimo slobodu govora i Prvi amandman. Umjesto toga, večer je uništila mentalno nestabilna osoba, neprijateljski nastrojena prema Donaldu Trampu, koja je proputovala zemlju kako bi izvršila atentat na predsjednika i što više članova njegove administracije - izjavila je.

Dodala je da smatra svojom obavezom da se obrati javnosti.

- Smatrala sam da je ispravno da danas budem ovdje, da odgovorim na vaša pitanja i obavijestim američki narod kako administracija reaguje na još jedan pokušaj atentata na predsjednika Trampa - rekla je.

Levit je zatim optužila političke protivnike aktuelnog predsjednika.

- Niko se u posljednjim godinama nije suočio s više metaka i nasilja od predsjednika Trampa. Ovo političko nasilje proizlazi iz sistematskog demoniziranja njega i njegovih pristalica od strane komentatora, izabranih članova Demokratske stranke, pa čak i dijela medija - kazala je Levit.

- Ta nasilna i mržnjom ispunjena retorika usmjerena prema predsjedniku Trampu već 11 godina doprinijela je normalizaciji ovog nasilja i dovela nas do ovog mračnog trenutka - dodala je.

Posebno je kritikovala one koji, kako je navela, “stalno i lažno nazivaju predsjednika fašistom, prijetnjom demokratiji i porede ga s Adolfom Hitlerom kako bi ostvarili političku korist”, navodeći kao primjere senatora Adama Šifa (Adam Schiff), koji je rekao da Tramp koristi “priručnik diktatora”, i senatora Eda Markija (Ed Markey), koji ga je nazvao diktatorom.

Poziv na finansiranje

Portparolka je iskoristila događaj da pozove Kongres da odblokira finansiranje Ministarstva domovinske sigurnosti, čiji je rad djelimično obustavljen od sredine februara zbog političkog zastoja.

- Subotnja večer bila je još jedan podsjetnik koliko je važno finansirati Ministarstvo domovinske sigurnosti. Sramotno je da je američki Kongres ovu ključnu agenciju ostavio bez sredstava 73 dana, što predstavlja najdužu blokadu jedne savezne institucije u historiji Sjedinjenih Američkih Država - rekla je.

Dodala je da je Tajna služba, koja djeluje u okviru ovog ministarstva, “direktno pogođena ovom neodgovornom političkom borbom”.

Finansiranje je zaustavljeno nakon što su demokrate odbile podržati budžet bez dodatnih ograničenja za imigracione operacije.

Nakon toga pregovori su propali, a Senat je izglasao zakon o finansiranju cijelog ministarstva, osim dijela koji se odnosi na deportacije. Međutim, republikanci u Predstavničkom domu odbijaju prihvatiti takvo rješenje bez sredstava i za Imigracionu i carinsku službu (ICE) te Carinsku i graničnu zaštitu (CBP).

Sigurnosne mjere i reakcije

Levit je ipak priznala da Bijela kuća ne smatra da je sigurnosni sistem bez grešaka.

- Ne možemo samo sjediti i tvrditi da je sve savršeno. Zato će Bijela kuća nastaviti saradnju s Ministarstvom domovinske sigurnosti i Tajnom službom kako bismo unaprijedili i ojačali sigurnost - rekla je, dodajući da je predsjednik zadovoljan reakcijom službi i zahvalan svima koji su ga štitili.

U kontekstu sigurnosti spomenula je i projekat izgradnje nove plesne dvorane u Bijeloj kući.

- Zato projekat plesne dvorane Bijele kuće nije samo zabavan projekat predsjednika Trampa, kako se često prikazuje u medijima, već i pitanje nacionalne sigurnosti - navela je.

Taj argument su nakon napada počeli koristiti i desničarski komentatori, dok su republikanski senatori Lindzi Grem (Lindsey Graham), Kejti Brit (Katie Britt) i Erik Šmit (Eric Schmitt) najavili zakon o finansiranju tog projekta. Demokrate se za sada nisu promijenile svoj stav i i dalje mu se protive.