Netanjahu tvrdi: Hezbolahu ostalo oko 10 posto raketnog arsenala

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da Izrael ima “slobodu djelovanja” protiv Hezbolaha, naglasivši da je njegovo razoružavanje ključni uslov za pregovore s Bejrutom.

Obraćajući se višem vojnom rukovodstvu izraelske vojske, istakao je pravo Izraela da izvodi napade na ciljeve Hezbolaha širom Libana, navodeći da će vojni pritisak pomoći napretku diplomatskih pregovora.

Sloboda djelovanja

Na konferenciji visokog vojnog komandovanja, Netanjahu je izdvojio, kako je rekao, “značajne uspjehe” protiv Hezbolaha, uključujući “uništenje” većeg dijela njihovog raketnog arsenala, kao i ponovno uspostavljanje “sigurnosne zone” na jugu Libana.

- Ta zona sprječava mogućnost invazije na sjever Izraela, a sada i direktnu protutenkovsku vatru, dok nam istovremeno omogućava da mijenjamo situaciju u Libanu - naveo je.

Naglasio je da Izrael ima “slobodu djelovanja da spriječi neposredne i nove prijetnje”, što je, prema njegovim riječima, dio dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i libanskom vladom. Prema važećem primirju, koje je nedavno produženo, Izrael zadržava pravo da odgovori na prijetnje koje dolaze od Hezbolaha, grupe koju podržava Iran.

Raketni arsenal

Netanjahu je rekao da je u poređenju s početkom sukoba ostalo oko 10 posto Hezbolahovog raketnog arsenala, ali je upozorio da i dalje postoje “dvije ključne prijetnje” – rakete kalibra 122 milimetra i bespilotne letjelice.

- Ako Izrael uspije neutralizirati te prijetnje kombinacijom operativnih i tehnoloških sredstava, u suštini smo na putu ka razoružavanju Hezbolaha, jer je to njihovo glavno oružje - rekao je Netanjahu.

Dodao je da bi takav razvoj događaja mogao olakšati pregovore koje posreduju Sjedinjene Američke Države, poručivši oficirima da očekuje da “riješe ta dva problema”.

- Vjerujem da ćemo na diplomatskom planu moći riješiti stvari ako ovo riješimo - zaključio je.