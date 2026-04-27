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SUMNJA U PENTAGON

Vens smatra da su američke zalihe ključnog oružja ozbiljno iscrpljene: Iran i dalje ima snažne kapacitete

Vens smatra da bi ključna municija mogla biti pri kraju, što bi moglo oslabiti spremnost Sjedinjenih Američkih Država za eventualne nove sukobe

Džej Di Vens. AP

M. Až.

27.4.2026

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) izrazio je sumnju u prikaz Pentagona o ratu u Iranu, posebno dovodeći u pitanje tvrdnje da američke zalihe naoružanja ostaju stabilne.

Vens smatra da bi ključna municija mogla biti pri kraju, što bi moglo oslabiti spremnost Sjedinjenih Američkih Država za eventualne nove sukobe.

Kako piše The Atlantic, u središtu njegovih sumnji nalaze se procjene o stanju američkih vojnih zaliha tokom rata u Iranu. Posebno se problematizira način na koji Pentagon predstavlja stanje arsenala, tvrdeći da su oni i dalje snažni.

- Pit Hegset i vojni lideri insistiraju na tome da su zalihe stabilne i da je kampanja bila izuzetno uspješna. Međutim, interne procjene ukazuju na to da Iran i dalje zadržava veliki dio svojih vojnih kapaciteta, te da su američke snage potrošile značajan dio ključnog naoružanja - navodi Axios.

Vens je izbjegao direktno optužiti čelnike Pentagona za obmanjivanje predsjednika, ali i dalje insistira na preciznijim i transparentnijim procjenama.

# PENTAGON
# IRAN
# SAD
# JD VANCE
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