Napadač na Trampa izveden pred sud: Optužen je za pokušaj ubistva predsjednika SAD

Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen) (31), osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće, izveden je pred federalni sud u Vašingtonu.

Tom prilikom formalno mu je pročitana optužnica, a današnje ročište predstavlja proceduralni dio sudskog procesa koji slijedi.

Protiv njega je podignuta optužnica s tri tačke:

- Pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Država, upotreba vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela i transport vatrenog oružja u međudržavnoj trgovini s namjerom da se izvrši krivično djelo.

Savezna tužiteljica Džoslin Balantajn (Jocelyn Ballantyne) izjavila je da je Alen prelazio granice više saveznih država s ciljem da ubije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Kod njega je, kako se navodi, pronađena pumpna sačmarica kalibra 12, tri noža i drugo oružje.

Ročište za određivanje pritvora zakazano je za četvrtak u 11 sati po istočnom vremenu, dok je preliminarno ročište određeno za 11. maj u 13:30 po istočnom vremenu.

Alen se nije izjasnio o optužbama, nakon čega je ročište završeno.