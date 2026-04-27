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FRANCUSKI PREDSJEDNIK

Makron: Važno osigurati prolaz plina, nafte, gnojiva i druge robe kroz Hormuški moreuz

Pozvao je na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza

Emanuel Makron. Anadolija

FENA

27.4.2026

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je u ponedjeljak, nakon završetka posjete Andori, da će nastaviti razmjenu s Iranom.

Makron je dao ovu izjavu tokom dvodnevne posjete Andori, rekavši da je trenutno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dobra stvar i da bi sljedeći korak trebao biti unapređenje razgovora, javila je Xinhua.

Dodao je da trajne tenzije i odgovori na daljinu između strana uključenih u sukob nisu dobri.

Makron je naglasio da je važno osigurati prolaz plina, nafte, gnojiva i druge robe kroz Hormuški moreuz, jer to utiče na globalnu ekonomiju.

Makron je pozdravio dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ranije ovog mjeseca i u međuvremenu pozvao na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

# EMMANUEL MACRON
# IRAN
# SAD
# FRANCUSKA
# HORMUŠKI MOREUZ
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