Britanski kralj i kraljica sletjeli u bazu Endruz: Crveni tepih na početku četverodnevne posjete SAD

Avion britanske kraljevske porodice sletio je u bazu Endruz u saveznoj državi Merilend, čime je započela četverodnevna posjeta Sjedinjenim Američkim Državama kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile.

Crveni tepih bio je postavljen uoči njihovog dolaska, prenosi BBC.

Odnosi između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država danas su nešto stabilniji nego u vrijeme kada je američki narod prije dva i po stoljeća prekinuo veze s njegovim prapraprapradedom, kraljem Džordžom Trećim.

Ipak, kada je Čarls Treći, u pratnji svoje supruge Kamile, sletio u Vašington u prvu državnu posjetu tokom svoje vladavine, jasno je da na njegovim plećima leži velika odgovornost.

Sedamdesetsedmogodišnji monarh dobio je zadatak od britanske vlade da dodatno ojača takozvane "posebne odnose", iako diplomate ističu da se taj izraz ne koristi već godinama, te radije govore o "trajnim" odnosima.

Dok je avion kraljevske porodice slijetao po sunčanom vremenu u bazu Endruz na obodu glavnog grada, kralja i kraljicu su na pisti dočekali šefica protokola Sjedinjenih Američkih Država, ambasadorica Monika Krouli (Monica Crowley), kao i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u SAD-u, ser Kristijan Tarner (Christian Turner).